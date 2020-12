FOTOS | Ellos son los 4 atletas que regresarán a las tierras y a las playas de Exatlón Titanes vs. Héroes.

Ernesto Cázares, Cecy “Wushu”, “Mau Wow” y Pame Verdirame, fueron los atletas más votados.

Hace unos días, la máxima autoridad de Exatlón, Antonio Rosique, nos dio una gran noticia; ¡4 atletas que ya habían sido eliminados, podrían regresar a las tierras y a las playas de esta aventura! A través de votaciones del público en la APP TV Azteca En Vivo, se pondrían nombres de algunos atletas eliminados, tanto del equipo de Titanes, como del equipo de Héroes; se abrirían las votaciones al otro día por la mañana y estarían activas durante 3 días más. 2 atletas azules, hombre y mujer y 2 atletas rojos, hombre y mujer; serían los afortunados en tener una segunda oportunidad en Exatlón Titanes vs. Héroes, ¡algo nunca antes visto en el reality, nadie había podido regresar! El viernes por la mañana, nuestros amigos de Venga La Alegría dieron los resultados oficiales, ¡Ernesto y Cecy “Wushu” del equipo de Héroes y Mau “Wow” y Pame del equipo de Titantes, son los atletas que volverán pronto a los circuitos al ser los más votados!

Uno de los atletas que la mayoría del público quería volver a ver en competencia, ¡es el campeón de la primera temporada, Ernesto Cázares! Cuando inició la actual emisión, todos estábamos muy emocionados de poder volverlo a ver correr y ahora junto a su hermano, el campeón de la segunda temporada. ¡Pero no logró llegar al nivel que tuvo cuando se coronó! Recordemos que en la primera emisión, los duelos se definían más por el circuito que por el tiro, ya que el recorrido era muy rápido y el tiro muy sencillo, así que Ernesto al volar en el circuito, lograba ganar puntos y posicionarse como uno de los mejores. Esta temporada los circuitos son mucho más completos, no de velocidad, ¡y el tiro es más complicado! No es que Ernesto haya bajado de nivel, ¡siguió volando en los circuitos! Más bien, no se adaptó a los tiros, le faltó más concentración y entrenamiento en sus tiempos libres, eso lo dejó fuera de la competencia muy pronto. Sin duda fue una de las salidas más tristes en la historia de Exatlón, pues nadie lo esperaba tan rápido, ¡pero ahora tiene una segunda oportunidad! Ernesto está más decidido que nunca a romperla, aprendió la lección y dijo que “un error no se comete 2 veces”. Tuvo oportunidad de ver lo que sucedía afuera, de ver lo que dejó ir, ¡pero está comprometido a dar lo mejor esta vez! Y promete que veremos al Ernesto de la primera temporada. ¿Cómo reaccionarán sus compañeros y su hermano al verlo?

Otra de las chicas que entrará nuevamente a esta aventura, es Cecy “Wushu”. ¡Y todos están muy contentos! Pues consideraban que era una de las mejores atletas de la competencia y había sido injusta tu salida. Cecy es una de las atletas llamada de los nuevos valores de Exatlón, pues a comparación de los demás participantes, ella no había participado en alguna otra temporada, era su primera vez. Esto lo hacía aún más complicado, ya que los demás tenían experiencia en los circuitos, tiros y en lo mental, ¡sabían a qué iban y lo que les esperaba! Pero ella no. Afortunadamente logró enfocarse y adaptarse muy rápido al reality, ¡y la rompió! Durante varias semanas consecutivas fue la de mayor porcentaje de efectividad de todo su equipo, ¡incluídos hombres y mujeres! Era el dolor de cabeza de los rojos, ya que era la más fuerte y la que les quitaba casi todos los puntos. ¡Además, reconocido por muchos, sus festejos eran los más bellos de las 4 temporadas de Exatlón! Lamentablemente tuvo una semana mala, cayó en eliminación, no salió en su día y quedó fuera, dejando mal al equipo de Héroes, ya que era un gran pilar para ellos. ¡Hasta Mati se sorprendió cuando se fue y dijo que Cecy era mejor que muchas que estaban ahí, incluso de su mismo equipo! Pero le había tocado mala suerte. Así que su regreso es totalmente merecido. ¡Esperemos que logre llegar más lejos y le dé a su equipo muchas satisfacciones más!

Continuamos con otra atleta que dio mucho de qué hablar durante esta temporada, ¡Pamela Verdirame! Y es que en su emisión, la número 3, ella llegó como refuerzo y pudo avanzar mucho en la competencia. Lo suyo no era la velocidad, pero el tiro sí, ¡y lograba concretar puntos! Esta temporada de Titanes vs. Héroes fue muy diferente para ella, ya que el amor tocó a su vida y la vimos muy inspirada y mucho más fuerte. Muchos pensaban que sería un punto fácil para los azules, pero la realidad fue otra. ¡Venía súper rápida, súper fuerte y muy ágil! Mucho mejor que en su temporada, ¿por qué? Por el amor de Heliud. ¡Sí! Cayó en las redes de “Black Panther” y eso le hizo un bien, hizo un digno papel. No le alcanzó para llegar más lejos, ¡porque competía con lo mejor de lo mejor! Pero sin duda nos quedamos con una excelente imagen de ella, ¡luchó hasta el final! Y ahora volverá con su amada “Pantera Negra” que seguro estará muy contento de verla. ¡Esperemos que se recupere de su lesión con muchos besos! Y que no se desenfoque, que le sirva como inspiración.

Por último, pero no menos importante, tenemos al cuarto atleta que regresa a la competencia más demandante del mundo, ¡nuestro querido “Mau Wow”. El atleta de parkour había sido el último eliminado cuando anunciaron la noticia del regreso de 4 atletas, ¡ni pudo regresar a México! Decidi´ó quedarse en República Dominicana una semana más, por si las dudas. ¡Y lo hizo muy bien, solo hubiera dado la vuelta en vano! Así que tuvo una semanita de libertad, de descanso y de comida, para regresar con todo a la competencia. Su equipo, especialmente Mati, lo necesita. ¡Se ha visto muy apagada desde que él se fue! No ha dado los mismos puntos que daba, está triste, no tiene la misma actitud, pues se le fue su mejor amigo, su hermano. ¡Pero estará muy contenta cuando regrese! Mau está muy feliz y agradecido con el público que votó por él. Está dispuesto a dar todo y más, y a no desaprovechar esta oportunidad tan grande que jamás había sucedido en Exatlón México.

Ellos son los 4 atletas por los que la mayoría votó para que regresaran a las tierras y a las playas de Exatlón Titanes vs. Héroes. ¿Estarán mejor que antes? ¡Pronto los veremos en acción!