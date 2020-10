FOTOS | La amistad no conoce de equipos o colores y Mati y Valery lo demuestran. Tienen una amistad a pesar de ser de diferentes equipos.

¿Amistad entre rojos y azules? Mati y Valery nos demuestran que sí se puede.

Durante las tres temporadas de Exatlón pasadas, jamás habíamos visto alguna amistad entre azules y rojos. Tal vez hubo respeto, compañerismo y un poco de cariño entre algunos integrantes y sus rivales, ¡pero jamás una amistad! Pues los participantes de un equipo y otro no conviven entre sí fuera de los juegos... ¡Pero esta vez en Exatlón Titanes vs. Héroes, es diferente! Sí, es verdad que podemos ver algunas rivalidades entre integrantes de equipos contrarios y algunas amistades que se conocían de antes, pero en los circuitos se olvidan, ¡en el juego no existen los amigos ni la familia!

En esta galería hablamos de una amistad que se creó de cero esta temporada. ¡Claro que estamos hablando de Valery y Mati que se han convertido en grandes rivales de aventura! Mati Álvarez participó en la tercera y temporada previa a la actual, ¡sí, es la actual campeona! Mientras que Valery Carranza, nunca había participado en Exatlón, ¡es su primera vez! Al ser una temporada de personas ya conocidas, la entrada de Valery a los azules fue algo raro al principi, pues tanto para los fans como para su equipo y contrincantes, era una completa desconocida. Su carisma, sencillez y competencia, poco a poco la fueron consolidando en el gusto de todos. Tanto los fans azules como los fans rojos la aman, ¡sí, aunque sea de equipo contrario!

Durante una transmisión en vivo desde el Instagram de Exatlón México, los rojos dieron una bonita declaración. Les preguntaron que quién era la atleta que más querían del equipo contrario, ¡y todos dijeron que Valery! Pues es una chica dedicada, no se mete con nadie, juega limpio y es humilde.

En estas últimas semanas hemos notado que Valey y Mati han hecho clic a pesar de ser de equipos diferentes, se entienden y se respetan como competidoras. En las pruebas individuales, Valery apoya a Mati, ¡hasta le grita dándole consejos o echándole porras! Incluso en sus recorridos por el circuito, Valery acompaña a Mati para darle apoyo. ¡Y claro! Para aprender de ella, pues Mati “Terminator” es fuera de este mundo. Hemos visto que la campeona Mati también ha demostrado empatía por Valery, pues se alegra si gana u obtiene algún logro de manera individual; a veces, cuando compiten juntas, al final se dan la mano o un abrazo sonriendo, ¡muestra de respeto y admiración la una por la otra! ¡Qué padre gesto!

Estamos seguros que si estuvieran en el mismo equipo, ¡serían grandes amigas también! Por ahora ambas han encajado perfecto con sus equipos y claro que tienen su grupito especial. El de Valery es Pascal y Ernesto y el de Mati es Ana, Mau y Aris, ¡puro campeón! Esperamos que al terminar esta aventura, ambas puedan ser grandes amigas y compartir bellos momentos junto a sus parejas. Esto es el Exatlón, respeto, empatía y competencia sana. ¡Las queremos a las 2!