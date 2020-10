FOTOS | ¿Mati Álvarez y Casandra Ascencio son eternas rivales? Te presentamos la historia de cómo inició su competencia.

Unas de las mejores atletas de Exatlón Titanes vs. Héroes es Casandra y Mati. ¿Tienen rivalidad?

En la vida y en Exatlón, siempre existen rivalidades... No siempre rivalidades malas, inseguras y egocéntricas, ¡también rivalidades sanas y respetuosas! Y este es el caso de dos grandes de Exatlón, obvio estamos hablando de Casandra Ascencio y Mati Álvarez.

Antes de esta increíble aventura, ni Mati ni Cas se conocían, pues viven en lugares diferentes y practican deportes completamente diferentes. Mientras que Mati es de Puebla, tiene 25 años y su deporte es el Heptatlón, Cas es de Guadalajara, tiene 29 años y su deporte es el Básquetbol. Sí, parecen muy diferentes pero hay algo que las une ahora y para toda su vida, ¡el deporte y una de las aventuras más increíbles e inolvidables, Exatlón México!

Ambas atletas participaron en la temporada 3 de Exatlón México que se llevó a cabo en 2019-2020, mientras que Mati formaba parte del equipo rojo de Famosos, poco a poco se fue desarrollando. Siempre se vio su calidad, ¡es una máquina! Es “Terminator” como nuestro querido Antonio Rosique le dice de apodo. Desde el día 1 demostró de qué estaba hecha pues además de que es la mujer más rápida que haya pisado las tierras y las playas de Exatlón, ¡es muy muy muy certera! El tiro que le pongan al finalizar los circuitos, se le da... Ya sean aros, pelotas, empanadas, palos, ¡absolutamente todo se le da a la mujer!

Durante las primeras semanas de competencia de la tercera temporada, había mujeres muy fuertes como Marysol y Steph que le daban mucha batalla a Mati, pero no lograban ganarle mucho, pues les fallaba el tiro decisivo, ¡hasta que llegó Cas! El 19 de octubre del 2019 llegó la basquetbolista a las tierras de Exatlón para reforzar al equipo azul, ¿se acuerdan? ¡Ella llegó a los azules y Pamela Verdirame llegó a los rojos el mismo día! Se jugaba por la fortaleza y su primer circuito entregó punto y se vio su calidad, ¡desde ahí fue la eterna rival de Mati!

Ambas se elegían para competir en los circuitos y medirse, a veces ganaba Mati, a veces ganaba Cas y la rivalidad poco a poco fue creciendo dentro de la competencia, ¡y mucho más con los fans! Pues los seguidores de Exatlón México son muy apasionados y aman y apoyan a sus atletas y sus colores, así que los fans de ambas se peleaban en redes sociales, ¡rompían las tendencias! Esta rivalidad llegó hasta el final de la temporada, la más larga en la historia.

Cas y Mati llegaron a la final femenil y Mati resultó ser la absoluta campeona. Después vino la copa Exatlón en donde participaron varios países y qué creen, nuevamente Mati y Cas llegaron a la final juntas representando a nuestro país, ¡y dejándonos muy en alto! Parecía que esta vez era el turno de Cas de ganar, pero no fue así. ¡Matí resultó ganadora nuevamente! Así que Cas se quedó con la espinita.

Esta temporada de Exatlón Titanes vs. Héroes, Mati forma parte del equipo de Titanes, ¡y está con todo! No hay quién le gane o rompa sus récords de las mujeres de la competencia, ¡incluso hace mejores tiempos que la mayoría de los hombres! Hasta bromean al respecto diciendo que le tienen mucho respeto a Mati pues hace menos tiempos que ellos, ¡pues claro! La condición de un atleta no depende del género.

Hace unos días Rosique dio la sorpresa de que entraba por fin el refuerzo de Steph, que salió por lesión, ¡y sí, era nuestra querida Cas! A rojos y azules les sorprendió y emocionó la noticia, ¡y Mati de inmediato supo que pasaría de nuevo! Que no la tendría nada fácil, que llegaba su eterna rival Casandra Ascencio y así ha sido. Las primeras pasadas, Cas no logró dar puntos; pero en cuanto empezó a acoplarse, ¡comenzó a ganar! ¡Así que hay competencia de las mejores nuevamente!

Apoyémoslas aunque sean de equipos diferentes, pues ambas son excelentes atletas, personas y se respetan y admiran como rivales. ¿Quién llegará más lejos o ganará esta temporada de Titanes vs. Héroes? ¡Lo descubriremos estos meses! Qué team eres ¿Cas o Mati?