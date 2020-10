FOTOS | ¿Quién es el mejor trazador de Parkour en esta temporada de Exatlón Titanes vs. Héroes? ¿Aristeo, Ernesto, Mau o Adrián?

Aristeo, Ernesto, Adrián y Mau están en la disputa. ¿Sky Brothers u Hombre Mono?

En Exatlón México hemos visto competir a muchos atletas de deportes hermosos que ya conocíamos, y hemos descubierto sobre algunos otros deportes que no son tan conocidos, pero que sin duda han cautivado a todo el público; una de las disciplinas de las que más hemos aprendido y visto su poder, es el parkour.

En la temporada 1 de esta aventura, el campeón Ernesto Cázares puso en el mapa a esta disciplina que muchas personas no conocían y que gracias a él comenzaron a respetar y comenzar a practicar, pues vieron las infinitas habilidades del “Sky Brother” dentro de la competencia. Ernesto de 21 años y originario de Veracruz, comenzó a practicar esta disciplina hace poco más de 6 años, anteriormente practicó varios años gimnasia, así que la agilidad que tiene es una mezcla de ambas, ¡no por nada ganó la primera temporada de Exatlón e impactaba a todos con su impresionante forma de pasar los circuitos!

Seguimos con otro campeón, el ganador de la segunda temporada de Exatlón México y hermano mayor de Ernesto Cázares, claro que estamos hablando de Aristeo Cázares. Después del gran papel que hizo su hermano Ernesto una temporada antes, ¡tenía mucha presión! Pues él siempre puso en alto el nombre de Aristeo, mencionándolo como su mentor, ¡así que obvio tenía que ser mejor que el primer campeón! Y lo fue... ¡Logró coronarse como absoluto ganador de la segunda teporada! Aristeo de 25 años, practica calistenia, parkour y más recientemente salto de longitud y skydiving, ¡ama las cosas extremas! Como su hermano menor, sus padres siempre les inculcaron el deporte desde pequeños, así que en su niñez y parte de su adolescencia, practicó gimnasia y básquetbol, ¡sí, por eso sus virtudes son sin duda la velocidad y una tremenda puntería!

Continuamos con el “Hombre Mono”, Mau Wow. A pesar de que no ganó durante su temporada, este chico de 30 años de la Ciudad de México, siempre demostró todo lo que es capaz de hacer con su cuerpo, ¡es impresionante verlo pasar los circuitos! Además de hacer parkour, (lleva 13 años practicándolo), es doble de acción en peliculas y series. ¡Ahora sí que Mau Wow! A pesar de ser muy joven, es 8 años más grande que Ernesto y 5 más que Aristeo, ¡y no se notan! La agilidad que tiene es impresionante. Durante su temporada siempre fue muy rápido pero el tiro le fallaba, ¡pero esta vez viene mejor preparado que nunca! Se ve que entrenó y está haciendo un excelente papel en la competencia.

Por último pero no menos importante tenemos a Adrián Medrano, el integrante que entró más recientemente a esta temporada de Exatlón Titanes vs. Héroes. Tiene 28 años, es de Aguascalientes y también es un master del parkour. Tal vez no te acordabas bien de él ya que fue uno de los primeros eliminados de la tercera temporada, pero en los pocos días que ha estado en competencia esta vez, ¡estamos seguros que te ha sorprendido! Pues es muy veloz y certero. Obvio que eso te lo da el parkour, pero Adrián también practica otras disciplinas como el skidiving e igual que Mau, ¡también es doble de acción! Ambos pertenecen al colectivo de parkour “Hombre Mono”.

¿Quién crees que es el mejor trazador de parkour en esta temporada de Exatlón Titanes vs. Héroes?