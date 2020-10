FOTOS | Zudikey y Jennifer Rodríguez, las hermanas velocistas de Exatlón Titanes vs. Héroes. ¿Quién es tu favorita?

Te presentamos FOTOS exclusivas de las hermanas Rodríguez.

¡Hay otras hermanas en las tierras y las playas de Exatlón! En el mismo proyecto pero en diferentes equipos, ¡qué fuerte! Se trata de Zudikey Rodríguez y su hermana menor Jennifer.

Durante esta gran aventura de 4 temporadas, hemos visto a varios hermanos compitiendo en el mismo equipo y en equipos contrarios, ¡y no es nada sencillo! Tal es el caso de David y su hermano gemelo Ian que aunque fue más sencillo por estar en el mismo equipo, ver partir a tu hermano no está nada agradable. Otro caso es el de Mariano y Patricio Razo. Ambos gimnastas y participantes de Exatlón, ¡pero de diferentes temporadas y equipos! Pues mientras Mariano participó en la segunda temporada en el equipo rojo, su hermano Patricio participó en la actual temporada Exatlón Titanes vs. Héroes en el equipo azul, ¡y claro que su hermano menor pudo darle muchos tips para pasar de esa manera tan espectacular los circuitos!

Esos casos han sido especiales, ¡pero hay 2 más que han sido complicados! Por una parte está Ernesto Cázares, campeón de la primera temporada de Exatlón México con el equipo azul, y por otra está Aristeo Cázares, hermano menor de Ernesto, campeón en la segunda temporada y participante del equipo rojo; ¡y esta vez ambos están participando en la misma temporada pero claro que en equipos diferentes! Al principio la rivalidad fue complicada, pues no lograban separar la competencia del amor de familia, ¡incluso fans pensaban que Aris se dejaba ganar por Ernesto! Pero ahora nos regalan entrañables circuitos juntos.

Ahora le tocó sentir eso a Zudikey, quien a veces no entendía actitudes de Aris con Ernesto, ¡y ahora está en sus zapatos! Pues hace unas semanas su hermana menor Jenni llegó a las tierras de Exatlón, ¡pero como su rival! El momento fue muy emotivo, pues cuida a su hermana menor como si fuera su hija, ¡está siempre con ella y se preocupa siempre porque esté bien! En las primeras competencias la apoyaba, corría junto con ella los circuitos para animarla y enseñarle, ¡a pesar de ser del equipo contrario! Así que en una plática con Aristeo le confesó que ahora más que nunca entendía todo lo que había sentido este tiempo. ¡Pero las hermanas Rodríguez se tienen mucho respeto! Al competir juntas, no se quedan con nada, dan todo en la competencia y no se tientan el corazón, ¡saben que es un juego que si bien ganas individualmente, al principio eres parte de un equipo!

Zudi tiene 33 años, es velocista y tiene múltiples medallas por su extraordinaria disciplina, pasión y talento. Mientras que el camino de Jenni se comienza a forjar. Tiene 19 años, ¡se llevan 14 años! Así que para Jenni, su hermana mayor siempre fue su inspiración. La veía correr en sus competencias, entrenar a diario y dar todo siendo solo una pequeña niña, así que decidió seguir sus pasos y lo está haciendo muy bien. Es campeona ya de varias competencias, ¡y las que vienen!

Jenni entró pasando con cuidado los circuitos y quedando atrás de sus rivales, pero actualmente ha crecido mucho, pues en las carreras va a la par de sus contrincantes, ¡o adelante! Estamos seguros que entrenando el tiro, ¡llegará a ser tan buena como su hermana, o tal vez mejor!

Hasta el momento ¿quién es su Rodríguez favorita?