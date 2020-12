¿Los atletas de la primera temporada eran mejores antes o ahora? En FOTOS los analizamos y te contamos los detalles.

¿Cómo era el rendimiento de la primera temporada vs. la actual?

Sin duda la temporada más exitosa de Exatlón México hasta el momento, además de la actual de Titanes vs. Héroes claro, ¡es la primera! Pues nadie sabía qué esperar, ¡y vimos a los participantes en su faceta más honesta! Estar completamente aislados durante meses, competir por una malteada, por una barra energética, dormir literalmente al aire libre si perdías la fortaleza... Para los que no vieron esa temporada, ¡imagínense que la fortaleza era lo que ahora es la cabaña! Los atletas realmente lucharon muchísimo en el reality más demandante del mundo, ya que eran competencias y supervivencia, ¡por ello los admiramos, recordamos con gran cariño y son los integrantes del reality que más fans tienen en sus redes sociales! Ellos empezaron todo el fenómeno que es ahora Exatlón México, ¡además pudimos conocer mejor a los atletas que nos representan a nivel mundial y ponen el nombre de nuestro país muy en alto! Algunos de ellos regresaron a estas tierras para la actual temporada, ¿cómo está su nivel en comparación con hace casi 4 años? Sigue leyendo y viendo las fotos para que cheques cómo cambiaron tus atletas.

Comenzamos con el “Ave Fénix”, ¡Ana Lago! Durante la temporada 1 era una de las mejores competidoras en la rama femenil, ¡para muchas, la reina sin corona! Era impecable en sus pasadas, rápida y muy certera, sin duda el rival a vencer de azules y rojas. En el tiempo que estuvo en competencia, pasó muchas cosas, aprendió, creció, se desarrolló, sufrió, disfrutó, ¡y se lesionó muy fuerte la rodilla! ¿Recuerdan el hoyo que se hizo en un circuito de noche? Pensó que su aventura había terminado ahí, ¡pero no podía quedar fuera! Así que semanas más tarde, regresó a los circuitos mejor que nunca, totalmente renovada, ¡renació como el ave Fénix! Esta cuarta temporada todos los fans del programa querían verla de regreso, ¡y se les hizo! Volvimos a ver a Anita volar en los circuitos, ¿pero tiene el mismo nivel que en su temporada? Y la respuesta es ¡no! Pero solo es cuestión de afinar el tiro. Sigue siendo muy rápida en los circuitos, ¡incluso su equipo la manda constantemente a los relevos! Pero le falla el tiro. Estamos seguros que con más entrenamiento, regresará a ese nivel, ¡es una atleta extraordinaria!

Seguimos con el campeón de la primera temporada, ¡Ernesto Cázares! Durante su temporada, él junto con el gran Daniel Corral siempre fueron los favoritos a ganar, ¡los mejores en la rama varonil! Sus competencias juntos eran increíbles, ¡verlos era electrizante! Ernesto desmostró de lo que estaba hecho desde el día 1, impresionando a todos, pues en ese momento acababa de cumplir solo 18 añitos, y le ponía el ejemplo a todos Era rápido, certero y con una mentalidad excelente, lo cual le permitió llegar a las finales, ¡eso y claro que su equipo con el cual formó una gran familia! Ernesto no se lesionó nunca y cayó en un algunas eliminaciones durante el programa, pero el público siempre lo salvó, pues veían en él potencial. Además que es un chico noble, de gran corazón y carisma. Llegó a la semifinal con su rival a vencer, Daniel, ¡y lo derrotó! Teniendo así el pase directo a la final en la que ganó el trofeo de Exatlón México. Todos queríamos verlo en esta temporada, ¡el campeón no podía faltar! Y la pregunta del millón, ¿Ernesto tuvo el mismo rendimiento que tuvo durante su temporada? ¡Y la respuesta también es no! Prueba de ello es que quedó eliminado hace unas semanas. Recordemos que durante su temporada el tiro era más sencillo y de “trámite”, lo que realmente importaba era el circuito, ¡y él lo hacía impresionante! Durante esta temporada de Titanes vs. Héroes, los circuitos son muy diferentes, no son de velocidad, ¡sin embargo él siempre voló! Y los tiros son la clave para dar el punto, y a él se le complicaron mucho. ¡Así que quedó eliminado a la mitad del camino! Pero eso no le quitará nunca que es el campeón de la primera y más importante temporada del reality.

Continuamos con otra atleta de la primera temporada, Gloria Murillo. De igual manera, Gloria era de las mejores mujeres de su emisión, ¡muy rápida, certera y ágil! No entró desde el día 1, entró como refuerzo al equipo de famosos, ¡y llegó muy lejos en la competencia! Quedó en cuarto lugar femenil, ¡un gran papel! Este año los fans también querían que la atleta entrara a Titanes vs. Héroes, ¡y lo hizo! Representó al color rojo con mucho honor y dignidad. ¿Su nivel continuó siendo el mismo que en su temporada? ¡Sí! Siguió siendo muy buena, pero para fortuna de los fans y desgracia de ella, esta vez el nivel está en su máxima potencia; no tienes margen de error, cualquier cosa te puede dejar fuera, pues en la competencia están los campeones y finalistas de las tres temporadas pasadas, así que debes echarle el doble de ganas, el doble de entrenamiento y coraje y aclimatarte lo antes posible. Aunque Gloria hizo un muy buen papel también, quedó fuera de la competencia muy pronto, pues su equipo es una máquina y fue la mujer más débil... Como diría Rosique “Es la selección natural”.

Ahora hablemos de uno de los líderes más importantes de todo Exatlón México, ¡Pascal Nadaud! También formó parte del equipo azul de contendientes de la primera temporada. Tomó el papel de capitán y siempre fue muy bueno, le daba consejos a sus compañeros, los alentaba, apoyaba y escuchaba; entró a la competencia desde el día 1, ¡y supimos que sería un gran atleta el resto de la competencia! Lamentablemente se lesionó en uno de los circuitos, ¿y qué creen que fue? ¡Sí, también la rodilla! Esto lo dejó fuera de la competencia durante varias semanas cayendo a eliminación, ¡no tuvo los suficientes votos y qued´ó eliminado a la mitad del reality! Dejando “cojos” a los azules, pues era una parte fundamental del equipo, tanto físico como mental. ¡Estamos seguros que eso no pasaría en esta temporada, se ha robado el corazón de muchos! Regresó a estas tierras para formar parte de los Héroes, ¡y mejor que nunca! En comparación con la primera temporada, esta vez lo está haciendo mucho mejor. ¡Se está perfilando como uno de los atletas que debe llegar a las finales! No la ha pasado bien las últimas semanas, ya que se le fueron sus dos mejores amigos, Ernesto y David; pero ha formado una gran familia con su equipo, y aunque ya no está viviendo el mismo Exatlón, sigue dándolo todo por ellos dos, “sus dos niños” como él dice. ¡Estamos seguros que la romperá y llegará aún más lejos en la competencia, lo merece!

Por último pero no menos importante, ¡Doris Del Moral! La patinadora formó parte de la primera temporada y también era una de las atletas a vencer, tanto del equipo azul como del equipo rojo. Era rápida, pero su especialidad eran los tiros, ¡tenía excelente puntería! Daba muchísimos puntos, dejaba al azul en alto, le ponía muchas ganas, era la rival eterna de Ana Lago, ¡hasta que pasó lo que todos ya sabemos, se lesionó! Y sí, ¡de nuevo, las rodillas! Así que poco a poco fue bajando su rendimiento, hasta caer en eliminación. Había librado una, pero la segunda ya no, pues compitió con los que fueron campeones más tarde; pero logró el quinto lugar femenil, increíble papel. Hace unas semanas entró como refuerzo al equipo de los Héroes en la temporada actual, ¡y eso hizo muy felices a todos! Trae buena vibra, mucha pila y tiene mucho carisma. ¿Su nivel es el mismo que en su temporada, la número 1? ¡No! Tiene cirugía en las 2 rodillas, así que le ha costado un poco de trabajo pasar con más velocidad los circuitos, ¡pero aún así da sus puntos, ya que tiene un tiro extraordinario! En cuanto a la velocidad, poco a poco va mejorando y siendo más ágil, estamos seguros que regresará a su nivel, lo está haciendo muy bien,

Continuaremos analizando a los atletas de la segunda y tercera temporada para saber si su nivel era mejor antes o ahora. ¡manténganse atentos!