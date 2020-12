¿Los atletas de la segunda temporada eran mejores antes o ahora? En FOTOS los analizamos y te contamos los detalles.

Después del espectáculo y el impacto colosal que tuvo la primera temporada de Exatlón México, claro que habría una segunda. Todos los fans esperaban con ansias otra temporada, pues querían volver a sentir la adrenalina de ver correr a los atletas en los circuitos. Meses después la aventura comenzó nuevamente, mismos equipos, rojos y azules; pero esta vez con nuevos participantes, nuevas historias, nuevas porras, ¡nueva emoción! Salieron excelentes atletas de esa emisión, es por ello que en Titanes vs. Héroes hay muchos de ellos participando, ¿siguieron con su mismo nivel? ¡Aquí te lo decimos! Checa su antes y después en las fotos y sigue leyendo.

Comenzamos con Aristeo Cázares. El atleta de parkour entró semanas después de que empezara la competencia, ¡como suplente! Pues el clavadista olímpico Jahir Ocampo sufrió una lesión que lo dejó fuera de la aventura. Tenía que entrar un atleta igual de bueno que “Ochampion” para que el equipo no sufriera tanto su baja, ¡y así fue! Había expectativas altas, ya que al ser hermano y mentor del campeón de la primera temporada, tenía que ser aún mejor que él. Le costó un par de días adaptarse a los circuitos y agarrar condición, pero en cuanto su tiempo de adaptación terminó, no había quién lo parara, ¡incluso fue el máximo ganador de medallas! Llegó un momento en que no pudo competir más, pues siempre las ganaba... ¡Y algunos compañeros como Patrick Lolliger, decían que lo dejaran pasar solo por exhibición, pues era increible verlo volar en los circuitos! Era el atleta más rápido que había tenido Exatlón hasta el momento. A pesar de que nunca pudo encajar en su equipo, ¡jamás se dio por vencido! Hizo un juego individual y mental y fue así como logró llegar a la final y ganar, ¡sin usar ninguna de sus 8 medallas! Sin duda, digno de la copa de Exatlón México. ¿Es mejor ahora o fue mejor en su temporada? ¡En ambas! Actualmente es igual de bueno que en su temporada, ¡es un relámpago, es súper certero y es muy fuerte mentalmente! Además, en esta cuarta temporada, ¡también es el máximo ganador de medallas! ¿Será que se le hace volver a ser campeón?

Continuamos con Carmelita Correa, atleta que entró a la segunda temporada de Exatlón México desde el día 1. Siempre se caracterizó por ser una competidora aguerrida, que no se vencía con nada, que a pesar de que le costaban trabajo algunos circuitos, los superaba con éxito, se quitaba los miedos y daba todo por ella y su equipo. Fue una amiga muy leal con sus compañeros de aventura y siempre cuidó de ella y de los suyos por encima de los nuevos competidores. Al principio sufrió fuertes caídas y golpes, ¿se acuerdan cuando se abrió la cabeza en el circuito de agua? Quería hacer todo rápido y entregar el punto, poco a poco entendió que se lo tenía que llevar con más calma y que la mente es muy poderosa. Fue así como logró llegar lejos en la competencia. Quedó en cuarto lugar femenil, ¡y fue la última mujer roja de la competencia! ¿Es mejor ahora o era mejor en su temporada? Actualmente es más rápida, pero el tiro no se le ha dado, ¡en su temporada era más certera! ¿Logrará llegar lejos esta vez compitiendo contra lo mejor de lo mejor?

Seguimos con Zudikey Rodríguez, otra atleta olímpica que empezó con la aventura de la segunda temporada desde el día 1. Siempre destacó, pues su velocidad es electrizante, ¡y también era muy certera! Así que desde el inicio fue una de las candidatas a ganar. Todo parecía ir excelente, estaba haciendo un papel increíble en la competencia, ¡hasta que sucedió lo inesperado, se lesionó! Y no cualquier lesión, ¡se rompió el pie! Fue en el circuito de aire, en el que los atletas están amarrados con un arnés. Iba pasando unas trampas, movió mal el pie, sintió que tronó y hasta ahí quedó su participación en Exatlón México. Fue lamentable, pues era candidata a ganar y la final estaba ya a un par de semanas, así que fue un golpe muy duro para ella y sus compañeros; pero primero es la salud. ¿Es mejor ahora o fue mejor en su temporada? ¡En ambas! Pero parece que ahora viene mejor que nunca, pues sabía a lo que se enfrentaría y que no sería fácil estar contra los mejores, así que entrenó mucho para estar en esta aventura, ¡y se nota! Es veloz y certera. ¿Podrá ganar esta vez?

Es turno de hablar de Patricio Araujo, “Capitán Coraje” que también formó parte del equipo de los rojos desde el día en que comenzó la segunda temporada. Desde la primera semana se notó su liderazgo, así que lo nombraron capitán. Dio todo por su equipo inicial, los protegía como a nada, pues los consideraba como familia después de meses de convivencia. Con los nuevos no hizo clic, no le parecía justo que siguieran en competencia llegando después. ¡Esa es una de las cosas por las que se convirtió en el participante más polémico de la temporada! En cuanto al rendimiento, sin duda fue uno de los mejores, era rápido; pero lo que lo caracterizaba era su excelente tiro. ¡No tenía rival, hasta que llegó Aristeo! Logró llegar a la final, pero en un enfrentamiento épico, Aristeo le ganó y logró coronarse como el campeón de la segunda temporada de Exatlón México. ¿Es mejor que en su temporada? ¡Es igual de bueno! Aunque perdió un poco de velocidad, su puntería sigue siendo privilegiada. ¡Y es el atleta con mejores números de los Titanes!

Claro que teníamos que mencionar a nuestra querida “Sniper” Evelyn Guijarro. Ella también fue una de las atletas que iniciaron la aventura desde el día 1 de la segunda temporada. Formó parte de la familia azul, ¡y también fue una de las mejores participantes desde el inicio! La velocidad no era lo suyo, ¡pero en cuanto llegaba el tiro, difícilmente alguien le podía ganar! Pasó altas y bajas en su emisión, pero luchó contra todo, se levantó y siguió, convirtiéndose poco a poco en una de las candidatas a llegar a la final. ¡Y lo logró! Llegó a la final junto a Aideé Hernández, y a pesar de que era la favorita, ¡en el último recorrido su puntería falló, y perdió! Para muchos es la reina sin corona de la segunda temporada, ¡así que claro que tenía que estar en Titanes vs. Héroes! ¿Era mejor antes o es mejor ahora? ¡Es mejor ahora! Llegó a la cuarta temporada mucho más delgada, ¡así que esa ligereza la hace ser más rápida! Ahora es rápida y certera, sin duda una de las mejores atletas de su equipo y de la competencia. ¿Logrará sacarse la espinita y ganar?

Nuestro querido “Big Papi”, Javi Márquez es sin duda uno de los atletas de otras temporadas que queríamos ver en la actual, ¡cómo olvidar todas las veces que nos hizo llorar hablando de su esposa y de su pequeña hija! Fue el alma del azul en la segunda temporada y sus compañeros lo nombraron el capitán del equipo, pues era uno de los más grandes y maduro al ya tener una familia. Hizo un excelente papel, siempre dio la cara por su equipo, dejó todo en los circuitos y eso lo hizo merecedor a llegar a las últimas semanas de la competencia. Avanzó teniendo un nivel increíble, ¡y llegó a la semifinal contra Aristeo! Lamentablemente, Aris le dio su regreso a México, ¡lo dejó fuera de la aventura! Pero cayó con honor, pues perdió contra quien sería campeón días después. ¿Era mejor antes o es mejor ahora? ¡Tiene el mismo nivel! La velocidad nunca ha sido su fuerte, pues es muy alto y con su estatura es complicado pasar los circuitos, ¡y el tiro a veces se le complica! Pero ahora está compitiendo contra los mejores, así que no tiene margen de error. ¡Pero en general, está haciendo muy buen papel!

Hace unos días entraron a la competencia Mariano Razo y Daniel Noyola, pero es muy pronto pasar dar un veredicto sobre si son mejores ahora o si eran mejores antes. ¡Los seguiremos viendo en competencia para determinarlo! ¿Y tú, a quién de ellos apoyas?