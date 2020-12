¿Los atletas de la tercera temporada eran mejores antes o ahora? En FOTOS los analizamos y te contamos los detalles.

Los atletas de la tercera temporada están haciendo un gran papel. ¿Pero eran mejores antes o ahora?

Después del espectáculo y el impacto colosal que tuvo la primera y la segunda temporada de Exatlón México, claro que habría una tercera. Todos los fans esperaban con ansias otra temporada, pues querían volver a sentir la adrenalina de ver correr a los atletas en los circuitos. Un año después, la aventura comenzó nuevamente; mismos equipos, rojos y azules; pero esta vez con nuevos participantes, nuevas historias, nuevas porras, ¡nueva emoción! Salieron excelentes atletas de esa emisión, es por ello que en Titanes vs. Héroes hay muchos de ellos participando, ¿siguieron con su mismo nivel? ¡Aquí te lo decimos! Checa su antes y después en las fotos y sigue leyendo.

Comenzamos con la atleta mujer con más efectividad en la historia de Exatlón México, ¡Mati Álvarez! Practica Heptatlón y se nota, ¡es buena en absolutamente todo! Desde que comenzó la emisión en la que participó, la número 3, se vio su calidad. ¡Siempre fue impresionante! Circuito a circuito demostraba de qué estaba hecha, pues no solo es muy rápida y fuerte, ¡tiene un tiro espectacular, a veces perfecto! Así que vencerla es muy difícil, pero no imposible. Durante algunas semanas fue la número 1, hasta que llegó Cas a reforzar a los azules, ¿se acuerdan? ¡Ahí comenzó la verdadera competencia para ella! Pues Casandra Ascencio vaya que le da pelea, y eso le encanta a Mati, sentir la adrenalina de una competencia reñida. Obviamente ellas 2 tenían que ser las finalistas en la rama femenil, ¡y Mati siendo superior, ganó la copa de la tercera temporada! Después participó en la Copa Exaltlón, en donde jugaron los mejores atletas de Exatlón de otros países, y sí, ¡también ganó la copa! ¿Hay algo que no haga bien esta mujer? Claro que tenía que estar en la temporada de Titanes vs. Héroes, ¿sigue conservando el nivel que tenía durante su temporada? ¡Sí! Y hasta mejor. Corre rápido y es súper certera en el tiro, ¿su debilidad? El corazón. Cuando no se siente bien emocionalmente, se nota y su rendimiento no es el mismo. ¡Pero no cabe duda de que Mati se perfila para ser nuevamente finalista en esta temporada!

Seguimos con Heliud Pulido, de igual forma, uno de los mejores atletas que ha dado Exatlón México. Su deporte es el canotaje, y pensaríamos que tal vez solo sería fuerte físicamente, por lo que practica, ¡pero no! Pulido es veloz, fuerte y muy certero. Desde que la temporada 3 comenzó, se vio su calidad. Aunque el nivel era alto, pues en su equipo había chicos igual de buenos que él, poco a poco empezó a despuntar y a demostrar de qué estaba hecho, ¡junto con Heber, siempre fue el mejor de los rojos y uno de los mejores de la temporada! Logró llegar a la final, que por cierto, fue épica. ¡Podríamos asegurar que la más cardíaca que habíamos visto! Y fue el campeón. Obviamente tenía que estar en esta temporada, ¿su nivel ha sido el mismo que durante su emisión? ¡Claro que sí! Heliud ha demostrado por qué es el campeón vigente. Tiene una lesión en la rodilla y ni eso lo detiene, sigue siendo la misma “Pantera Negra” en los circuitos. ¡Y si se recupera, podría estar en la final nuevamente!

Continuamos con Jazmín Hernández. Ella no entró desde el día 1 en su temporada, entró a la mitad, junto con los aspirantes. ¿Se acuerdan? Varios atletas vestidos de negro se enfrentaron entre sí, mientras ambos equipos, azul y rojo, observaban su rendimiento para así poder elegir a los mejores dos. ¡Y Jazmín fue una de las elegidas! Al principio no daba muchos puntos, le costó trabajo adaptarse, pero poco a poco fue creciendo, mejorando y convirtiéndose en una de las mejores. Logró irse colando, sacó a varias atletas azules y llegó a la semifinal junto con Casandra, quien la eliminó para llegar a la final. Esta temporada de Titanes vs. Héroes, Jaz entró como refuerzo para los Titanes hace unas semanas, ¿está teniendo el mismo rendimiento que durante su emisión? Es muy pronto para decirlo, pues está en el periodo de adaptación todavía. Aunque ha dado algunos puntos, ha perdido muchos más. ¡Esperemos que ya que esté completamente adaptada, su nivel esté aún mejor!

Vamos con los azules, ¡la primera es Casandra Ascencio! De igual forma participó en la temporada tres de esta aventura, no entró desde el día 1, sino unas semanas después para reforzar al equipo azul de Contendientes. ¿Se acuerdan? Entró el mismo día que Jazmín Hernández. Desde su primer circuito demostró de qué estaba hecha y que sería una de las rivales más fuertes para los rojos, ¡y la rival eterna de Mati! No porque se lleven mal, al contrario, se admiran y respetan mutuamente. Pero era la rival que más le daba pelea a “Terminator”. Siempre tuvieron una rivalidad sana hasta llegar a la final. Cas poco a poco fue avanzando en la competencia demostrando su calidad. No es la más rápida, sin embargo tiene muy buenos tiempos; lo suyo, lo suyo, es el tiro y la mentalidad. ¡Es súper fuerte mentalmente y eso juega muchísimo en Exatlón! Logró avanzar a la semifinal, en donde le ganó a Jazmín su pase a la final en una batalla muy cerrada para así batirse en los circuitos junto a Mati en la gran final. Aunque no ganó, quedó en segundo lugar y se consolid´o como una de las merjores atletas mujeres en la historia de Exatlón. ¡De igual forma llegó a la final de la Copa Exatlón junto con Mati! Pero no pudo tener su revancha y volvió a quedar en segundo lugar. Esta temporada entró también semanas después de haber comenzado. ¿Sigue siendo su nivel igual de bueno que durante su emisión? ¡Sí! Sigue siendo la Cas que recordábamos, fuerte mental y con un tiro excelente, sin duda de las mejores de esta temporada. Estamos seguros que podría llegar a la final nuevamente.

Vamos ahora con Keno Martell. Él fue uno de los atletas de la tercera temporada que sí llegaron desde el día 1. Siempre fue uno de los mejores, incluso su equipo lo adoptó como el capitán de los azules, pues su liderazgo es indudable. Es rápido pero su fuerte sin duda es el tiro, la punteria, ¡y obvio, el Exaball! Pues es jugador de futbol americano. Siempre demostró su liderazgo, su calidad humana, su gran corazón y su calidad como atleta dentro de los circuitos, se consolidó como uno de los mejores... Hasta que llegó su debilidad, ¡su hermano mayor! Y es que Keno es un hombre muy familiar, así que cuando su hermano entró al equipo rojo, se partió, le dolió muchísimo y sentía horrible cuando tenía que competir contra él. Semanas después su hermano quedó eliminado y él se quedó muy triste, ¡y su rendimiento bajó notablemente! Logró llegar lejos, pero no a las semifinales. ¿Lo mejor? Lo eliminó su hermano, David Juárez “La Bestia”. ¡Dijo que así era la mejor manera de irse! Esta temporada llegó como refuerzo azul, ¿está teniendo el mismo rendimiento que durante su emisión? ¡Sí y hasta mejor! Keno ha demostrado por qué fue capitán en la temporada 3, ¡incluso eliminó al campeón de la primera temporada, Ernesto Cázares! Antes de entrar estuvo entrenando mucho y se nota. Es rápido, tiene un tiro excelente, mentalidad fuerte y es un increíble nadador. ¡Estamos seguros que llegará muy lejos esta vez!

Por último pero no menos importante, tenemos a Christian, “Yomi”. Él fue uno de los aspirantes que entró a la mitad de la tercera temporada, ¿recuerdan? Tuvo que jugar frente a ambos equipos para que lo eligieran y lo logró, ¡de hecho fue el primero que eligieron, pues destacó desde el primer segundo que pisó Exatlón! Siempre fue bueno, es rápido y certero, hay algunos tiros que no se le dan pero siempre lo pelea hasta el final, no se da por vencido y su fuerte definitivamente es la mentalidad, ¡es muy fuerte de mente y corazón! Pues claro, forma parte del Ejército de México. Logró llegar muy lejos y destacar siempre enfrentándose a los mejores rojos, Heber y Heliud. Fue el hombre azul que más lejos llegó, se jugó su pase a la gran final junto a Heber “Thunder” y lamentablemente la perdió, pero logró quedar en tercer lugar varonil de toda la temporada. Esta vez también entró como refuerzo y lo está haciendo muy bien. ¿Está teniendo el mismo nivel que durante su emisión? ¡Sí! A pesar de que ahora los circuitos y tiros son mucho más complejos, se ha ido adaptando bien y ha demostrado por qué fue uno de los mejores durante su temporada.

Sin duda la emisión en donde mejor nivel ha habido, es la tercera, ¡y sus representantes en Titanes vs. Héroes lo están haciendo increíble! Seguramente veremos a algunos de ellos en la final. ¿Quién es tu favorito?