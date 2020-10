Los guapos de Exatlón Titanes vs. Héroes

¿Quién es el más guapo de esta temporada de Exatlón Titanes vs. Héroes? Te presentamos las FOTOS de los atletas más atractivos.

GALERÍA: Los atletas más guapos de Exatlón.

En Exatlón México no solo han participado excelentes atletas que ponen el nombre de nuestro país en alto, ¡también chicos muy guapos! Las fans no nos dejarán mentir. En esta ocasión, les presentamos las mejores fotos de los participantes más guapos de esta temporada de Exatlón Titanes vs. Héroes. Checa la galería completa, ¡hay taco de ojo!

Comenzamos con el campeón de la segunda temporada, “The Red Lion”, Aristeo Cázares. Tiene 25 años y es uno de los atletas que más seguidoras tiene, pues las chicas aman su sentido del humor, su gran talento y su actitud ganadora y de galán, ¡ni crean que lo siguen por esos cuadritos y piernas tonificadas, eh, ni crean!

Seguimos con otro trazador de parkour, Mau Wow. A pesar de ser un chico serio, tiene un gran talento, es muy inteligente y tiene mucho estilo. ¡Y obvio, el cuerpazo! Tiene 30 años y es de la Ciudad de México. ¿A quién le gustaría salir con el hombre mono?

Continuamos con otro de los atletas más guapos, ¡Patrick Loliger “Mexi-perro”! Desde que participó en la segunda temporada de Exatlón, lo vimos muy atractivo; ¡pero esta temporada ganó más fans! Ya que bajó de peso y ahora tiene six pack y un cuerpo súper tonificado, uno de los mejores físicos este año. Pero en él aplica el dicho de: el físico atrae, pero el buen corazón enamora. ¡Nadie tiene el corazón de nuestro querido Patrick! ¿Apoco no?

Viene un chico noble, divertido, carismático, talentoso, con lo que llaman “baby face”, ¡pero con un cuerpazo! El campeón de la primera temporada de Exatlón y la más exitosa; Ernesto Cázares. Increíble que a sus 21 añitos tenga la oportunidad de vivir por segunda vez esta experiencia, ¡y de haberla ganado ya! Él es otro de los atletas del reality que más aman las fans, más que por su cara bonita y cuerpazo, por su buen corazón y humildad.

La lista de guapos de esta temporada de Titanes vs. Héroes sigue con Pascal Nadaud. Guapísimo, talentoso, cuerpazo, ¡y sin duda el atleta más divertido! Pues no le importa lo que digan o piensen de él, siempre disfruta el momento, se divierte y es genuino. Su vida no ha sido nada fácil, pero ha logrado salir adelante, es por ello que siempre apoya y abraza como hermano mayor a todos los integrantes de su equipo.

Por último pero no menos guapo, ¡nuestro querido Javi Márquez, “Súper Papá”! Tiene junto con Patrick, los ojos más bonitos de Exatlón. ¿Su atractivo? La altura, sonrisa y liderazgo, ¡no crean que sus brazotes, eh! Además es un gran ejemplo de esposo y papá, ama a su familia y todo lo que hace es por ellos.