¿Quiénes son los atletas que los fans rojos quieren como refuerzos en los Titanes? En FOTOS te decimos a los más mencionados en redes sociales.

¿Ellos podrían ser refuerzos del equipo rojo? Te presentamos la lista que los fans quieren.

Esta temporada de Exatlón Titanes vs. Héroes es diferente y especial, pues en ella están los mejores atletas de las tres temporadas pasadas. Esta nueva aventura comenzó hace unos meses y conforme han salido eliminados o lesionados, han entrado refuerzos a ambos equipos. El equipo de Héroes es el que ha tenido más pérdidas en estas semanas, así que es al que más refuerzos le han llegado; mientras que al equipo de Titanes únicamente 3 refuerzos han llegado a apoyar: Adrián, Mariana y Caro; esto porque únicamente han tenido 3 eliminados.

El equipo de Héroes comenzó la competencia perdiendo con marcadores muy abultados, estuvieron semanas en la cabaña, no podían ganarle a los Titanes una sola competencia, ¡ni siquiera de manera reñida! La balanza estaba más del lado rojo, pero los refuerzos que han llegado al azul, han sido excelentes elementos que sin duda le han dado un nuevo aire, nuevas vibras, nuevas emociones, nuevas metas y nuevas fuerzas al equipo, ¡y están imparables! Llevan ya varios juegos sin perder la fortaleza, por ejemplo... ¡Así que los fans rojos quieren más refuerzos! Te presentamos a algunos de los más sonados.

Uno de los nombres que más mencionan en redes sociales los fans del equipo rojo, es el de un hombre que cautivó a todos en la primera temporada de Exatlón México, fue finalista y amábamos verlo competir junto a Ernesto, ¡sí, estamos hablando de Daniel Corral! Todos lo quieren ver de regreso en los circuitos, volando y compitiendo como solo él lo hace, lamentablemente no será posible, pues está enfocado totalmente en su carrera deportiva y no puede correr ningún riesgo. Recordemos que es gimnasta olímpico, logró clasificar a los Juegos Olímpicos que se llevarían a cabo este año pero debido a la pandemia, se pospusieron para el 2021. Daniel cumple 31 años en enero, así que debe aprovechar la oportunidad que tiene, ya que la vida deportiva de un atleta de alto rendimiento, es corta. ¡Sabemos que pondrá el nombre de México en alto y claro que le estaremos echando muchas porras!

Otro de los nombres que los fans más mencionan es el de “Thunder”, Heber Gallegos, ¡y cómo no, es espectacular atleta! Participó en la tercera temporada y fue finalista junto con Heliud. A pesar de que no logró ganar la temporada, ¡estuvo a nada! Fue una competencia muy reñida, ¡la victoria estaba para cualquiera! Es muy rápido y certero y los fans lo piden a gritos. ¿Pero qué creen? ¡También ha dejado claro que no regresará a estas tierras y a estas playas! Y es que en un Instagram Live, dijo que él junto con su equipo de entrenamiento, están buscando una marca olímpica para poder ir a competir a los Juegos Olímpicos del 2021. “Al estar en el programa, se complica bastante. El desgaste físico y la alimentación, es mucho; no me alcanzaría a recuperar para poder alcanzar el objetivo”. Comentó Heber. ¡Le deseamos mucho éxito en este nuevo reto, lo apoyamos y respetamos siempre!

Los fans rojos también piden a gritos a Meli Ramos, “Tiger, Tiger, Tiger”. Fue una de las mejores atletas del equipo rojo de la tercera temporada. Su fortaleza era la velocidad, ¡volaba en los circuitos! Era la más rápida de esa emisión junto con Mati, ¡incluso le llegó a ganar en velocidad a “Terminator”! Aunque no pudo llegar a la final, compitió hasta las últimas semanas de la temporada más larga de la historia, y para muchos su eliminación no fue justa, pues la veían llegando mucho más lejos. Actualmente está en un equipo de futbol femenil, ¿podrá ir a reforzar a los Titanes?

Continuamos con una chica que también es bastante mencionada en redes sociales, ¡Kenia Lechuga! Participó en la primera temporada de Exatlón México y quedó en tercer lugar femenil. Es muy rápida, certera, ¡y muy carismatica! Sin duda haría muy felices a los fans del equipo rojo si la ven pronto en los circuitos, ¡las mujeres rojas estarían más rápidas que nunca!

Otro de los refuerzos que los cibernautas piden, es Mariano Razo, ¡sí, el hermano menor del “Pequeño Buda”, atleta de esta temporada eliminado hace unas semanas. Recordemos que Mariano participó en la segunda temporada de Exatlón y que lamentablemente no pudimos ver mucho de él, ya que quedó eliminado a la semana de haber entrado. Al público también le pareció injusta su salida, pues no hubo oportunidad de verlo desarrollarse mejor en la competencia. Era muy rápido, el más rápido del equipo junto con Aristeo, mismo que lo dejó fuera de la competencia en un duelo de eliminación. Mariano estaba muy molesto con el equipo rojo, pues al ser “el nuevo”, no le dieron oportunidad de pasar tanto a competir, por ello fue el de menor puntos de la semana. Los fans quieren que tenga una oportunidad más de demostrar de lo que está hecho, ¿podremos verlo esta temporada?

Uno de los nombres que más se leen en las redes sociales también, es el de Lino Muñoz, ¡pues los fans piensan que la manera en la que quedó eliminado no fue justa, ni pareja! ¿Recuerdan aquel duelo en el que Patricio Araujo usó varias medallas para permanecer en la competencia? ¡Pues Lino fue el atleta al que eliminó! A pesar de tener pocos días dentro de la competencia, demostró que tenía todo para ser parte de los rojos. Se le vio rápido y certero. ¿Será que pueda volver para tener revancha?

Por último tenemos a alguien que también piden a gritos los seguidores de Exatlón México, ¡Jahir Ocampo! Participó en la segunda temporada y sin duda era uno de los mejores de la competencia, ¡era el más rápido y certero de su equipo y todos lo veían en la final! Lamentablemente una lesión terminó con su participación en esta aventura y todos nos quedamos tristes por su partida. Afortunadamente como refuerzo entró Aristeo Cázares, quien fue campeón meses después. Jahir asistirá a los Juegos Olímpicos el año que viene, ¿podrá ir a las tierras de Exatlón como refuerzo?

Estos son algunos de los nombres que los fans de Exatlón mencionan más en redes sociales, pero tengamos en cuenta que para que haya refuerzos, debe haber eliminados del equipo, ¡y los atletas deben estar dispuestos a darlo todo! Así que esperemos nuevos nombres y recibámoslos con muchas ganas y cariño.