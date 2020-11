Valery y Keno se gustan y están abiertos a que se dé algo más que una amistad. ¿Tendremos nueva pareja? Te contamos en FOTOS.

¿Valery y Keno andarán? GALERÍA

No es sorpresa que en las tierras y en las playas de Exatlón nazcan bonitas relaciones, tanto de amistad, como de noviazgo o de algo más... Esta temporada tenemos algunas parejitas, unas que ya estaban formadas, otras que se formaron dentro del reality y otras que podrían formarse. ¡Y sí, estamos hablando de los que te imaginas, Keno y Valery!

Valery, a comparación de los demás, fue una de las atletas que llegó a esta temporada como una nueva participante, sin conocer los circuitos, el encierro, el aislamiento, lo duro que la competencia es en realidad. Aunque le ha costado mucho trabajo acomplarse, lo ha logrado de manera exitosa. Ha sido la atleta con más eliminaciones jugadas hasta el momento, tanto del equipo azul como del equipo rojo. ¡Obviamente todas ganadas y dejando fuera de la competencia a otras participantes y compañeras de aventura! Eso la ha hecho aún más fuerte tanto física como mentalmente, así como el increíble ambiente que se vive en su equipo, Los Héroes, pues se apoyan, se alientan, se aconsejan, se quieren mucho y son muy unidos, ¡como ningún otro equipo en la historia de Exatlón! La habíamos visto un poco desorientada últimamente, desmotivada y cansada... Hasta que llegó alguien que le dio de nuevo esa luz que tenía cuando llegó, ¡sí, Keno! Tiene pocos días que él entró a la aventura m´ás grande de la televisión mexicana, Exatlón Titanes vs. Héroes, pero ese poco tiempo ha bastado para lograr encajar perfecto con su equipo, en las batallas, ¡y con Valery!

Desde que entró como refuerzo al equipo azul, se le veía muy interesado en Valery, la acompañaba en todos sus circuitos, le daba consejos, le gritaba, apoyaba y echaba muchas porras, al hacer o no un punto, era el primero que iba a darle el puño o un abrazo; incluso el primer día que llegó “The Play Maker”, Val sufrió un golpe en la cabeza, ¡y él fue el primero en ir a auxiliarla y cargarla para que estuviera bien! Desde ahí ya se notaba, ¿o ustedes qué opinan?

Fueron pasando los días, y ya no se veía interés solo por parte de Keno, también comenzaba a notarse interesada Valery. Siempre están platicando mucho, aconsejándose, apoyándose, en cada circuito corren juntos para sentirse acompañados, se echan porras, festejan el uno con el otro, etc. Creíamos que solo los fans lo habían notado y que tal vez era un “shipp” más, ¡pero al parecer no es así!

Hace unos días, las mujeres del equipo azul platicaron sobre algunas cosas. La que más nos llamó la atención fue que Evelyn, Casandra y Doris enfrentaron a Val diciéndole que creían que a Keno le gustaba ella, pues a pesar de que es un caballero con todas, con ella es diferente; es más servicial, cariñoso, atento, platicador, que siempre trata de quedar bien y no regarla al decir algo que no deba... ¡Y Val no lo negó! Dijo que por las cosas en común que tienen ambos como el futbol americano, se han entendido muy bien, ¡que de inmediato confió en él y sus conversaciones fluyen como con nadie más, y eso que ella suele ser cerrada! Además confesó: “Quiero que siga así, quiero que se den las cosas solas. Si se da, qué chido; y si no, también qué chido que tengas a alguien que te entiende”. ¡No pues, así o más claro!

Esperemos que a ambos les quede mucho camino por recorrer en esta aventura y ya veremos si se da o no. Por lo pronto, ambos están muy interesados, ¡qué emoción! ¿Les gusta esta posible parejita?