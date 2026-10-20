Exatlón México: Ingrid y Monste se acercan a Heliud y le señalan CONFLICTOS y COMPLICACIONES
Luego de su lesión, Heliud se ha mantenido lejos de sus tareas como líder del Equipo Rojo. Ingrid y Montse le expresan todo lo que pasa en su ausencia.
Heliud sufrió una lesión y se mantuvo alejado de los problemas dentro del Equipo Rojo para descansar y reponerse. Monste le señala que su ausencia afecta al equipo y, junto a Ingrid, le cuentan sus conflictos y problemas con el juego y los otros miembros de su equipo.