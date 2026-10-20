¿Cómo INICIÓ todo? Rafael Marcadante y Azalia Ojeda aclaran las tensiones que ocurrieron entre ellos; un pleito que generó gritos en La Granja VIP

En un inicio Rafael Mercadante es cuestionado sobre lo que generó un pleito con Azalia Ojeda en La Granja VIP, detallando que Fernando Lozada había visto el Juego de Clasificación y que supuestamente le dio consejos a la Granjera, lo que generó que fuera descalificada. Pero Fer no se dejó y da su versión, aclarando que la situación no fue así.