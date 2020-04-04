Heliud Pulido, ganador de Exatlón, presume románticamente a su novia, uno de sus mayores apoyos que tuvo.

Quien dejó una gran huella en la última temporada de Exatlón fue Heliud Pulido, el atleta de alto rendimiento quien en los últimos meses tuvo un gran apoyo, su novia Brenda Galilea a quien no deja de presumirla de una forma muy romántica.

Bien dicen que en el deporte puedes encontrar a una segunda familia, sobretodo cuando se pasa un gran tiempo en los entrenamientos al lado de los compañeros; pero tal parece que el seleccionado nacional no sólo encontró eso, sino también el amor.

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Resulta que el deportista olímpico conoció a la dueña de su corazón en el mismo deporte, pues la jovencita Brenda también es kayakista y seleccionada nacional, siendo que ambos conocen el sacrificio que se realiza para ser un atleta de alto rendimiento, por lo que ambos se apoyan.

No obstante, Heliud Pulido no pierde ningún momento y oportunidad para presumir de su atractiva novia, así que en su cuenta de Instagram se pueden ver algunas fotos en las que demuestran su gran amor.

Después de su regreso de Exatlón, en el que estuvo incomunidado por varios meses, no se separó de ella, pues Brenda lo estuvo acompañando a todas las entrevistas que él tenía agendadas.

Asimismo, siempre la ha señalado como uno de los motores más importantes porque ella lo ha apoyado en todo momento.

Por otra parte, también reconoce los triunfos que la kayakista Brenda ha logrado en su carrera, como el pase al próximo ciclo olímpico, el cual se ha pospuesto hasta el 2021.

Es claro que en una relación siempre debe haber momentos de diversión, algo de lo que ellos son fanáticos, pues buscan pasarla bien y disfrutar de sus días.

La pareja de deportistas de alto rendimiento también ha compartido fechas especiales como los inicios de cada año, en el que aprovechan para fijarse nuevas metas a realizar.

Y, por si fuera poco, disfrutan juntos de sus vacaciones en las que Heliud Pulido no deja de ser todo un caballero.

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