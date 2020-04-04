Conoce a la guapa novia de Heber Gallegos, Shalma Ali, quien siempre lo apoyó durante su estancia en Exatlón.

Shalma Ali, como se hace llamar en redes sociales, es el nombre de la novia de Heber Gallegos, ganador del segundo lugar de Exatlón México 2020. La pareja inició su relación en 2007 y también es originaria de Ojinaga, Chihuahua.

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La novia del atleta ha demostrado que apoya en cualquier momento a Heber, pues en redes sociales no pierde la oportunidad de enviarle mensajes de amor y señalar lo importante que es para él.

Shalma Ali estudió en la Facultad de Educación Física y Ciencias del Deporte. Al igual que Heber, es apasionada por el deporte y siempre permanece junto al deportista de 27 años en sus mayores logros.

En una ocasión, Heber mencionó cuáles son los detalles que extrañaba y apreciaba de Shalma mientras estaba en Exatlón México.

Siempre cuidamos nuestra alimentación, pero el lujo que nos damos los fines de semana es romper la dieta. Los dos cocinamos y ambos nos turnamos para cocinar

Incluso, en redes sociales también presumen que les gusta vestir de la misma forma, pues no hay nada mejor que ser una pareja temática.

Heber no pierde la oportunidad de presumir a su novia de 26 años, pues también goza de una increíble figura, pero lo que más ama de Shalma es su forma de ser.

La pareja también realiza divertidos videos juntos en Instagram, donde demuestran la gran química y relación de complicidad que tienen.

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Debemos destacar que Heber y Shalma ya viven juntos, todo indica que la relación va en serio. Además, también disfrutan de momentos junto a su familia.