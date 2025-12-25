Paulette Gallardo fue hospitalizada de emergencia en Exatlón México y este es el terrible motivo

En plena víspera navideña, los participantes del Exatlón México 2025 vivieron momentos de incertidumbre y preocupación. Esto como consecuencia de los malestares que Paulette Gallardo presentó previo al juego por la convivencia familiar y que terminaron magnificándose a tal grado que necesitó atención médica inmediata y fue trasladada al hospital de urgencia.

Luego de varias horas entre revisiones y mientras "los rojos" esperaban ansiosos por una respuesta, la atleta regresó, pero advirtió que no podría completar los circuitos previstos para la jornada. Todo ya que tenía una infección estomacal que se agravó con rapidez y que para mejorar requería de descanso, además de que tal como "Toro Miura" confesó, seguía sin sentirse al 100.

Paulette Gallardo la pasó muy mal en la víspera navideña por un problema de salud|Instagram. @exatlonmx

¿Paulette Gallardo va a dejar Exatlón México 2025? Esto dijo tras su hospitalización

Debido a lo rápido que ocurrió todo, los deportistas no tenían claro qué le depararía el destino a Paulette Gallardo tras irse del Exatlón México 2025 para ser atendida de emergencia. Así que un aspecto que preocupó sobre todo a los fans del equipo rojo, fue la posibilidad de que tuviera que abandonar la competencia.

Afortunadamente, su caso no era tan grave y con el paso de los días podrá reponerse por completo. "Algo me cayó mal, me siento como desganada. Llegué a la clínica, me pusieron suero y me tomaron los signos vitales. Tenía fiebre y el cuerpo cortado. Me siento fatigada y con ganas de dormir", relató la futbolista.

Así fue el regreso de Paulette Gallardo a Exatlón México 2025

Una vez que se confirmó que "Toro Miura", apodo que le dio Antonio Rosique , no podría reincorporarse de inmediato a los circuitos, sus compañeros la mostraron apoyo y le aconsejaron descansar para reponerse. Y una vez que llegó el momento de empezar con los duelos, estuvo alentándolos y hasta Paulette fue una de las más emocionadas con el triunfo de "Mono" Osuna cuando se convirtió en el ganador de la "Medalla Varonil".

Las redes sociales se inundaron con buenos deseos para la atleta y le desearon una pronta recuperación. Además, señalaron que tuvo mucha suerte de que no hubiera atravesado una lesión física de importancia, pues en ese caso probablemente habría tenido que salir, justo como pasó en la temporada pasada, cuando Paulette Gallardo abandonó Exatlón México para ser operada de urgencia.