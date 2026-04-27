Mario Bautista sufrió fractura tras brutal nocaut de Aarón Mercury

Tras realizarse uno de los espectáculos de boxeo más esperados, el Supernova Génesis 2026, donde una de las peleas estrelares era entre Aaron Mercury y Mario Bautista resultó ser una de las más comentadas debido a que Mercury mandó a la lona en menos de dos minutos a Bautista gracias a un nocaut, sin embargo, a pocas horas del encuentro se reveló que el perdedor resultó con una fuerte fractura.

A través de redes sociales el generador de contenido compartió una imagen donde revelaba su estado de salud, sin embargo, momentos después eliminó la publiación. Mediante su cuenta de X, antes Twitter, el famoso de 30 años expuso una radiografía de su mano derecha donde aparentemente presentaba algunas fracturas principalmente en el nudillo, además, que acompañó la publicación con un mensaje: "Mi nudillo salió del chat".

De acuerdo con medios y especialistas esta fractura es comunmente conocida entre deportistas como "fractura del boxeador" debido a que se origina cuando se golpea con el puño cerrado. Según lo revelado su mano habría presentado una fractura en el hueso que conecta con el dedo índice con la muñeca. De igual modo, se habla de una posible fractura que atraviesa el cuello del hueso que está por debajo de la cabeza.

¿Cuál es el estado de salud de Mario Bautista?

A pesar de la intensa y rápida batalla entre los influencers, Bautista quien resultó más afectado principalmente en su mano derecha debido a a los golpes que dio y recibió, el cantante se encuenyra estable y agradece el apoyo y preocupación de sus seguidores y aseguró que perder "también es parte del proceso y vio con humor su repentina participación, asegurando que, "duró más su entrada a la pelea que la pripia pelea".