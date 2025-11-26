¡Castigo histórico en Exatlón México!: Azul pierde ventaja por entrenar fuera de tiempo y Rojo inicia con punto extra

Exatlón México es hoy en día el reality deportivo más demandante de los últimos años y la noche de ayer dejo en claro por qué es uno de los más difíciles y queridos por los fans, pues después de varias semanas de juego, El Equipo Azul recibió una sanción disciplinaria por violar “reiteradamente” una de las reglas que buscan la igualdad de oportunidades para ambos equipos. De acuerdo con lo señalado por Antonio Rosique, La Máxima Autoridad, los miembros del Equipo Azul fueron castigados con un punto en contra al iniciar El Duelo de Los Enigmas, debido a que al terminar varios de los circuitos anteriores “seguían tirando” cuando ya se había decidido a un ganador.

¿Por qué sancionaron al Equipo Azul?

De acuerdo a lo que se pudo observar durante el Duelo de los Enigmas de la noche de ayer 25 de noviembre del 2025, Rosique señaló que la producción del programa había tomado la decisión de sancionar administrativamente al Equipo Azul, esto a raíz de que se detectara que en múltiples ocasiones los atletas siguen tirando cuando ya se había decidido al ganador del punto, lo que en palabras de Rosique podría sugerir una suerte de entrenamiento para el equipo y que podría ser en todo caso una actividad injusta para sus contrincantes: “Esa conducta está prohibida, pues representa una ventaja injusta respecto al equipo contrario y rompe el equilibrio competitivo". Declaró La Máxima Autoridad.

¿Cuál fue el castigo de los azules?: Rojo inicia el Duelo de los Enigmas con ventaja.

Rosique fue claro y contundente: “No se puede permanecer entrenando en la línea cuando el juego termina”. La situación llevó a la producción a tomar medidas disciplinarias para frenar la mala práctica y enviar un mensaje de respeto al reglamento. Como consecuencia, El Equipo Rojo inició el Duelo de los Enigmas con un punto a favor, algo que hasta ahora no se ha visto con frecuencia y que no solo les otorgó una ventaja numérica a los rojos, sino que fue un duro golpe al ego de los azules.

Impacto en la competencia y reacción de los atletas

Para los fans de Exatlón México, la sanción generó diversas reacciones, pues mientras algunos celebran que Rosique haya hecho valer las reglas y demostrar un juego sin favoritismo, otros consideran que ambos equipos han incurrido en esa práctica y que la sanción fue injusta o hasta exagerada.

A raíz de esta situación, lo que sí podemos dar por hecho es que, si quieres saber cómo afectó esta sanción a la dinámica del juego, tienes una cita en punto de las 7 de la noche por Azteca Uno para apoyar a tu escuadra favorita dentro de la novena temporada de Exatlón México.

