Blanca Isabel Delgado | Exatlón

- Nado sincronizado y carrera

- Comenzó su carrera deportiva a los 3 años en nado sincronizado, de ahí a los 10 años ingresó a su primera selección y representó a México en su primera competencia internacional en Cuba.

- A los 15 años ingresó a la Selección Nacional de primera fuerza. Asistió a 4 Juegos Panamericanos obteniendo el segundo lugar en sus últimos panamericanos de Toronto 2015, 3 Centroamericanos de dónde es multimedallista de oro, 9 mundiales y dos Juegos Olímpicos (Beijing 2008 y Londres 2012).

- En 2015 se retiró de nado sincronizado y comenzó en carreras obstáculos en donde actualmente, es la segunda mejor mexicana de este deporte.