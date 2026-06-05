Luis abre su corazón al hablar de su sobrepeso: “Cambiar fue por querer ser la mejor versión de mí"

Las emociones se mantienen a flor de piel en MasterChef 24/7, pues además de lo que conlleva la difícil competencia gastronómica, los cocineros se han sincerado con sus compañeros sobre sus vidas personales y en la gala de esta noche se recordó el caso más reciente debido a que Luis se abrió con Emmanuel de su sobrepeso y su falta de autoestima.

"Todo lo que hago siempre es por mi mamá": Luis se conmueve al ver su foto de niño

Durante la intensa gala de delantales negros de esta noche, Claudia Lizaldi se le acercó a Luis en la tribuna para recordar los comentarios que le hizo a Emmanuel y es que el conductor de "Notibola" se sinceró con el ex participante de Exatlón al hablar sobre la razón detrás de su sobrepeso, sus traumas y su mentalidad entorno a que nunca es tarde para cambiar.

Las imágenes mostraron a Luis esforzándose junto con sus compañeros durante los momentos libres que han tenido para hacer ejercicio y a Emmanuel hablando sobre el amor que tiene por la actividad física debido a la injerencia de su madre, tras el fallecimiento de su papá, y que gracias al hábito adquirió mucha disciplina.

Por otro lado, Luis aseguró que fue la ansiedad y la depresión las que lo llevaron a engordar y compartió que se realizó una manga gástrica hace poco más de dos meses. Además, señaló que a partir de ese momento fue cuando se dio cuenta de que tenía que hacer un cambio radical en su vida.

De regreso a la tribuna, Luis se puso sentimental al ver la foto de niño que fue enviada por su mamá a MasterChef 24/7 y tras recibir el cumplido de Claudia Lizaldi al asegurarle que estaba adelgazando mucho. El conductor de "Notibola" apuntó que le resulta difícil mostrarse tal cual es, pero que "todo lo que hace siempre es por su mamá" y que "cambiar fue por querer ser la mejor versión de él".

Finalmente, la presentadora reconoció la labor de Emmanuel para inspirar a sus compañeros a realizar ejercicio, a lo que él agradeció el comentario y apuntó los beneficios de la actividad física y que lo están haciendo bien como equipo.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana conoceremos a los cocineros que subirán al balcón y se unirán a Ramahá, Michelle, Camila y Jazmín como los nuevos participantes salvados de la semana; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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