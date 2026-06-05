Pablo comparte que se siente culpable por salvarse del mandil negro: “Siento que sí soy muy malo”

Como es tradición de cada jueves, la gala de delantales negros causó estragos entre algunos cocineros, pues corren peligro de salir del reality show el próximo domingo; sin embargo, todo parece indicar que uno de los participantes que logró eludir el mandil en esta ocasión pudo haber hecho algo al respecto para evitar que uno de sus compañeros estuviera en riesgo de ser el tercer eliminado de MasterChef 24/7.

Pablo pudo haber ayudado a Daniela

De regreso al Mundo MasterChef, Luis se puso sentimental por haber recibido un delantal negro cuando Pablo (quien también recibió malos comentarios por su platillo) se salvó de portar el indeseable mandil; sin embargo, momentos después el cocinero originario de Guatemala le confesó al conductor de "Notibola" y a Daniela que tal vez pudo haber ayudado a su aliada para evitar el riesgo de salir este domingo.

Pablo les comentó que, luego de elegir sus ingredientes para su propuesta, decidió ayudar a Lula en lugar de a su amiga al darle una pequeña proteína debido a que no había alcanzado y es que cabe recordar que en la gala del jueves tuvieron que cocinar con los productos restantes de la noche anterior.

Si bien Daniela le confesó que eso la lastimó, le hizo saber que no le debía nada y que si quisiera arreglar las cosas, tendría que hacer su mejor esfuerzo en la gala de salvación del viernes.

Pablo apuntó que se sentía mal por sus acciones y señaló que consideraba que no pertenecía al reality show, a lo que sus compañeros le pidieron que dejara el pasado atrás y que no se atormentara por lo ocurrido.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Esta noche conoceremos a los cocineros que subirán al balcón y se unirán a Ramahá, Michelle, Camila y Jazmín como los nuevos participantes salvados de la semana; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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