¿Por qué el Chef Poncho regañó a Ixdit este jueves de delantales negros en MasterChef 24/7? El error que nunca debes cometer

La tensión de los jueves de delantales negros en MasterChef 24/7 suele estar ligada a los sabores, los términos de la carne o la falta de tiempo. Sin embargo, en la emisión de este 4 de junio, se hizo énfasis en las reglas de etiqueta e higiene más estrictas del gremio.

En esta ocasión, el protagonista del regaño de la noche no fue un platillo crudo, sino un descuido que el Chef Poncho Cadena no estuvo dispuesto a tolerar en la estación de Ixdit.

Chef Poncho

¿Por qué el Chef Poncho regaló a Ixdit este jueves 4 de junio en MasterChef 24/7?

Todo transcurría con relativa calma durante el reto de salvación basado en "descartes". El Chef Poncho se acercó a la estación de Ixdit para supervisar su progreso. Tras revisar los elementos culinarios, el juez reconoció que la participante estaba realizando un buen trabajo con la quinoa, los camarones y un prometedor cremoso de maíz dulce. Pero el ambiente cambió drásticamente cuando la mirada del chef se desvió de las sartenes hacia el rostro de la cocinera: Ixdit estaba cocinando con el cabello parcialmente suelto. "Algo que me da mucha vergüenza decirte: qué onda con el pelo", dijo el chef.

Al notar la observación del exigente juez, la concursante intentó aligerar la situación apelando a la empatía del chef, quien también luce una melena larga: "Chef, yo creo que tú me entiendes; anduve de aquí para allá corriendo y se me soltó el pelo", argumentó. No obstante, la justificación no funcionó.