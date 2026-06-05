¿Por qué el Chef Poncho regañó a Ixdit este jueves de delantales negros en MasterChef 24/7? El error que nunca debes cometer
Los maestros del fuego en MasterChef 24/7 han sido muy claros en evitar esta situación.
La tensión de los jueves de delantales negros en MasterChef 24/7 suele estar ligada a los sabores, los términos de la carne o la falta de tiempo. Sin embargo, en la emisión de este 4 de junio, se hizo énfasis en las reglas de etiqueta e higiene más estrictas del gremio.
En esta ocasión, el protagonista del regaño de la noche no fue un platillo crudo, sino un descuido que el Chef Poncho Cadena no estuvo dispuesto a tolerar en la estación de Ixdit.
¿Por qué el Chef Poncho regaló a Ixdit este jueves 4 de junio en MasterChef 24/7?
Todo transcurría con relativa calma durante el reto de salvación basado en "descartes". El Chef Poncho se acercó a la estación de Ixdit para supervisar su progreso. Tras revisar los elementos culinarios, el juez reconoció que la participante estaba realizando un buen trabajo con la quinoa, los camarones y un prometedor cremoso de maíz dulce. Pero el ambiente cambió drásticamente cuando la mirada del chef se desvió de las sartenes hacia el rostro de la cocinera: Ixdit estaba cocinando con el cabello parcialmente suelto. "Algo que me da mucha vergüenza decirte: qué onda con el pelo", dijo el chef.
Al notar la observación del exigente juez, la concursante intentó aligerar la situación apelando a la empatía del chef, quien también luce una melena larga: "Chef, yo creo que tú me entiendes; anduve de aquí para allá corriendo y se me soltó el pelo", argumentó. No obstante, la justificación no funcionó.
Lejos de tomárselo a broma, el chef le recordó que la disciplina en la cocina no es negociable, sin importar las prisas del momento. "Si me presento con el pelo así en la cocina de mis restaurantes, el cliente se me pone bárbaro. Es un “hábito", dijo, dejando claro que la higiene es el pilar de un verdadero profesional. El momento sirvió como una dura lección sobre el error que un cocinero jamás debe cometer. Antes de retirarse de su estación, Poncho Cadena lanzó una advertencia final que dejó a Ixdit visiblemente afectada y buscando una liga a contrarreloj: "Que no sea un pelo lo que te saque de la competencia".