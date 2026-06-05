OFICIAL: Lista completa de los Participantes que tienen Delantales Negros hoy 4 de junio en MasterChef 24/7

Las cosas en MasterChef 24/7 cada vez se ponen más intensas y es que tras este jueves de Delantales Negros supimos quiénes son los participantes que corren el riesgo de abandonar el reality de cocina más intenso de la televisión mexicana que día con día lleva todo a un nuevo nivel.

Si bien, los primeros Cocineros en salvarse han sido del Equipo Azul de la tercera semana que ganó la Batalla por Equipos y que estuvo liderado por Ramahá, este como Capitán eligió salvar a Michelle y Camila, subiéndolas al Balcón de la Salvación aún y las diferencias que habían tenido en la semana.

Lista completa de los Delantales Negros de la tercera semana

Tras el reto de este jueves de Delantales Negros de MasterChef 24/7 y las votaciones del público que eligió a qué participante salvar, así es como queda la lista completa de la tercera semana de este reality show.



Arturo

Luis

Daniela

Emmanuel

Claudia

Estos son los cocineros que corren el riesgo de salir del programa el próximo domingo durante la Gala de Eliminación y como hemos visto, todo podría pasar, pues hasta el mínimo error podría significar la salida de cualquiera de los nominados.

¿Qué participante se salvó en MasterChef?

Si bien, aún podemos esperar al viernes de Última Salvación, donde alguno de nuestros cocineros podría salvarse y evitar este desafío de Eliminación y así permanecer una semana más dentro de MasterChef 24/7.

La Primera Cocinera salvada fue Jazmín, quien gracias al voto del público pudo subir al Balcón junto a Ramahá, Michelle y Camila, por lo que no participó en el Reto del jueves de Delantales Negros.