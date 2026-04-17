Por si aún no sabías: ella sería la pareja actual de Evelyn Guijarro de Exatlón México

Desde hace unos meses, circulan rumores de que Evelyn Guijarro y Mati Álvarez terminaron su relación , lo que ha avivado el interés por conocer quién es su nueva pareja. Ambas campeonas de Exatlón México han estado distanciadas, a pesar de su conexión, pero ahora ya se sabe quién podría ser la actual novia de “Sniper”.

Se trata de Viviana Michel, quien aclaró que mantiene una cercanía con Evelyn desde hace tiempo. En un video en vivo que realizó en sus redes sociales, respondió preguntas de sus seguidores y no negó su relación con la campeona. Incluso confirmó que tienen una señal juntas para celebrar, aunque no aclaró su significado: “¿De verdad no les da una idea de lo que pueda ser?”.

En el clip, ella mencionó que no hubo infidelidad por parte de Eve hacia Mati, pues desde la semana tres “ya no compartían la energía” y estaban “distanciadas”. Luego aclaró: “Hablar de esas cosas íntimas merece respeto y, como Eve no está aquí, no voy a hablar sobre eso”.

¿Quién es Viviana Michel, la supuesta novia de Evelyn Guijarro?

Viviana Michel es una futbolista que tiene trayectoria en la Liga MX Femenil como parte del Club América (2018 - 2020). Su apodo es “La Cazadora” y nació en Guadalajara, Jalisco.

Se hizo famosa luego de participar en los realities “Exatlón Estados Unidos” y “La Isla Desafío Extremo”.

Viviana Michel es futbolista.|(Instagram @vivianamichel)

En redes sociales cuenta con una gran comunidad que la sigue de cerca. En Instagram, por ejemplo, tiene más de 355 mil seguidores, donde comparte su vida fitness y algunos detalles personales, como viajes y colaboraciones.

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