¿Mati Álvarez y Evelyn Guijarro ya no estan juntas? Conoce la verdad tras la supuesta relación de las campeonas de Exatlón México

Mati Álvarez y Evelyn Guijarro son dos leyendas de Exatlón México, y para buena fortuna de todos sus fanáticos, ambas participantes están compitiendo en la novena temporada del reality deportivo, sin embargo, algunos fanáticos tienen la duda sobre si estas dos referentes de la marca siguen juntas, y aquí te diremos toda la verdad sobre la supuesta relación de Sniper y Terminator.

¿Mati Álvarez y Evelyn Guijarro ya no son pareja?

Al parecer, algunos fanáticos piensan que, tanto Mati Álvarez como Evelyn Guijarro ya no son pareja, y es que las apodadas Mavelyn´s fueron vinculadas sentimentalmente por sus propios seguidores, sin embargo, ninguna de las 2 confirmó su relación, por lo que, todo quedó en una simple teoría de sus fanáticos y televidentes de Exatlón México.

Sin embargo, en la presente novena temporada de Exatlón México, quien dio a conocer que cada quién estaría por su lado cuando termine la presente campaña fue Sniper. Fue en la semana 12 de la presente edición cuando la vigente campeona de la marca dio a conocer en una entrevista que, ella ya no compartía la misma energía de Terminator, y con ello dio a entender que, fuera de las playas del reality deportivo no se sabe si seguirá con su relación de amistad.

Edad de Evelyn Guijarro y de Mati Álvarez

Evelyn Guijarro nació el 3 de junio de 1997 en Guadalajara Jalisco, su primera participación se dio en la segunda temporada de Exatlón México, Sniper cuenta con 29 años de edad. Por su parte, Mati Álvarez nació el 7 de noviembre de 1995 en Puebla, México, es la más ganadora de la marca con 4 campeonatos, 2 de campañas regulares y una Copa.

