Exatlón México Programa Completo 1 de noviembre de 2026: Emilio EXPLOTA contra un miembro importante del Equipo Rojo, mientras los Azules se desmoronan
Este domingo de Eliminación en Exatlón México, los Atletas se enfrentaron a complicados roces, momentos de tensión y dolorosas despedidas.
Este domingo 1 de noviembre de 2026 en Exatlón México, los Atletas se enfrentaron a intensas competencias, roces y momentos muy complicados. Revive el programa completo y no pierdas detalle de lo que se vive en Exatlón México.