Exatlón México: Rojos y Azules luchan por proteger a sus atletas; Zudikey regresa de supervisión médica
Viernes de total tensión en Exatlón México. Rojos y Azules lo dieron todo por proteger a sus atletas de cara al próximo Duelo de Eliminación. Mira el programa completo de hoy, 30 de octubre.
Han pasado 10 semanas desde que arrancó Exatlón México Décima Temporada, desde entonces la tensión sólo se ha ido elevando y esta noche no fue la opción. Rojos y Azules lo dieron todo por proteger a sus atletas de cara al próximo Duelo de Eliminación; mientras que Zudikey por fin regresó tras ausentarse brevemente por supervisión médica. ¡Revive los mejores momentos con el programa completo de hoy, 30 de octubre!