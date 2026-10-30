Exatlón México: Rojos y Azules luchan por proteger a sus atletas; Zudikey regresa de supervisión médica

Han pasado 10 semanas desde que arrancó Exatlón México Décima Temporada, desde entonces la tensión sólo se ha ido elevando y esta noche no fue la opción. Rojos y Azules lo dieron todo por proteger a sus atletas de cara al próximo Duelo de Eliminación; mientras que Zudikey por fin regresó tras ausentarse brevemente por supervisión médica. ¡Revive los mejores momentos con el programa completo de hoy, 30 de octubre!