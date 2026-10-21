Exatlón México Programa Completo 21 de octubre 2026: Hiroshi impone nuevos récords, un atleta del Equipo Azul sufre aparatoso incidente y el Equipo Rojo se desmorona

Revive el programa completo de Exatlón México de este miércoles 21 de octubre y siente la emoción y la adrenalina. El Equipo Azul tiene grandes logros, pero Gina ya no se siente a gusto en el equipo. Además, Alejandro sufre un aparatoso accidente durante una de sus carreras. Por último, Heliud no logra unir a los integrantes del Equipo Rojo.