En El Otro Lado de Los Realities Hugo revela cómo se viven las gozadas en Exatlón México
Hugo llega a El Otro Lado de los Realities para compartir su experiencia en Exatlón México.
Hugo llega a El Otro Lado de los Realities para compartir su experiencia dentro de Exatlón México. En la charla, habla sobre cómo se viven las gozadas en el reality deportivo, donde cada circuito pone a prueba las habilidades y la resistencia de sus participantes. Su testimonio permite conocer otra perspectiva de lo que ocurre dentro de la competencia.