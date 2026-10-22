Exatlón México Programa Completo 22 de octubre de 2026: Competencias reñidas, accidentes y una amarga despedida en el Equipo Rojo
Revive un programa lleno de tensión, errores, accidentes y amargas despedidas. Así se vivió el Exatlón México este jueves 22 de octubre de 2026.
Este jueves 22 de octubre pasaron muchas cosas en Exatlón México. Además de las competencias tan reñidas del día de hoy, se cometieron algunos errores en la estrategia y algunos atletas se lastimaron en el camino. Por si fuera poco, hoy dijimos adiós a una de las grandes.