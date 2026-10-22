Bebeshita le pone fecha LÍMITE a su relación con Kevyn Bicolor; esta fue la reacción del Granjero (VIDEO)
La creadora de contenido le colocó fecha de expiración a su romance con Kevyn Contreras ¿Cuál fue la respuesta del comediante?
La relación de Daniela Alexis “La Bebeshita” y Kevyn Contreras “Bicolor” parece estar llegando a su fin. Durante una charla previo a La Salvación, la creadora de contenido le propuso al comediante finalizar su relación en una fecha determinada. La reacción de Bicolor fue imperdible ¿aceptó o realizó una nueva propuesta?