Bebeshita le pone fecha LÍMITE a su relación con Kevyn Bicolor; esta fue la reacción del Granjero (VIDEO)

La relación de Daniela Alexis “La Bebeshita” y Kevyn Contreras “Bicolor” parece estar llegando a su fin. Durante una charla previo a La Salvación, la creadora de contenido le propuso al comediante finalizar su relación en una fecha determinada. La reacción de Bicolor fue imperdible ¿aceptó o realizó una nueva propuesta?