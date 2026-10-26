Exatlón México Programa Completo 26 octubre 2026: Llegan los refuerzos, cambian las reglas y se reaviva un fuerte conflicto en medio de los encuentros más épicos
Da inicio la décima semana de Exatlón México y es momento de revivir la intensidad de la competencia, los conflictos internos y los juegos más intensos.
Este lunes 26 de octubre de 2026, en Exatlón México, los Atletas tuvieron intensos y cardíacos enfrentamientos. Por si fuera poco, se unen nuevos refuerzos en ambos equipos. También, un nuevo conflicto en el Equipo Azul revive con la llegada de Alejandro.