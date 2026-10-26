Manelyk revela por qué enamorarse de su mejor amigo fue una de las PEORES decisiones de su vida (VIDEO)

En una charla con sus amigos mientras se preparaba para el programa de este lunes 26 de octubre de La Granja VIP, Manelyk contó un chisme interesante: la vez que se enamoró de su mejor amigo. La influencer confesó que su amigo no era muy bueno para las relaciones, pero ella se terminó enamorando de todas formas. Sin embargo, dejó en claro que fue una de las peores decisiones de su vida.