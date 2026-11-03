“Tengo 48 años de divertirme y no trabajar”, Miguel Gutiérrez ‘El Lobo’ reveló grandes noticias sobre Sabrosita 590

A lo largo de los años, la radio ha evolucionado para mantenerse vigente frente a los nuevos medios de comunicación electrónicos y digitales, pero ¿cuáles han sido sus principales cambios en el sigo XXI? Miguel Gutiérrez ‘El Lobo’, nos acompañó para platicar y profundizar sobre la radio, desde sus inicios en México hasta el impacto y la influencia que sigue teniendo la radio en su audiencia. ¡Ojo a la noticia que compartió ‘El Lobo’ sobre Sabrosita 590!