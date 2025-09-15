¡Feliz cumpleaños! ¿Qué atletas de Exatlón México nacieron en el mes septiembre?

El noveno mes del año trae consigo un aire de celebración por las Fiestas Patrias, pero para los fanáticos de Exatlón México, septiembre tiene un significado especial. Algunos de los competidores más recordados del reality deportivo celebran su nacimiento este mes, y sus trayectorias dentro y fuera del programa son motivo de orgullo para sus seguidores.

¿Qué atletas de Exatlón México cumplen años en septiembre?

El 5 de septiembre de 1995 nació Christian Anguiano, conocido como “Yomi”, quien destacó por su fuerza y disciplina. Luchador olímpico y exmilitar, representó al equipo azul durante la tercera temporada de Exatlón México, donde alcanzó el tercer lugar. Posteriormente, regresó para la edición Titanes vs. Héroes, donde reafirmó su capacidad como competidor de alto rendimiento. Su historia personal, marcada por el servicio militar y una carrera destacada en lucha grecorromana, lo convirtió en uno de los participantes más admirados.

Especialista en lanzamiento de peso, Uziel Muñoz nació el 8 de septiembre de 1995. Aunque su paso por Exatlón México durante la segunda temporada fue breve, su nombre es ampliamente reconocido en el ámbito del atletismo. Más allá del programa, logró una hazaña histórica al obtener medalla de plata en el Campeonato Mundial de Atletismo de 2025, para convertirse así en el primer mexicano en lograrlo en una prueba de lanzamiento.

El 25 de septiembre de 1995 nació Ana Estefanía Lago en Monterrey, Nuevo León. Su participación en la primera temporada del programa marcó un antes y un después para las atletas femeninas. Al representar al equipo rojo, alcanzó el tercer lugar femenino. Regresó en la séptima temporada como parte de los atletas leyenda. Ana ya era una figura reconocida en la gimnasia artística, donde obtuvo medallas en los Juegos Panamericanos y Centroamericanos, con lo que se convirtió en inspiración para nuevas generaciones.

Con raíces cubanas y formación artística y deportiva, Manoly Díaz nació el 12 de septiembre. Participó en la primera temporada de Exatlón México como parte del equipo azul. Aunque su carrera ha estado más enfocada en la actuación, la música y la conducción, su paso por el programa lo consolidó como un personaje versátil. Su participación aportó carisma y una visión diferente del deporte en televisión.

¡Muchas felicidades a los atletas de Exatlón México que celebran su cumpleaños en septiembre! Su disciplina y entrega han dejado huella en la competencia y siguen siendo ejemplo de esfuerzo dentro y fuera del circuito.