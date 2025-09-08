¿Cuál es el atleta más joven que ha ganado Exatlón México?

Las playas de Exatlón México han sido testigos de historias de superación, rivalidades intensas y campeones destacados. Pero entre todos los triunfadores a lo largo de tantas temporadas, surge una pregunta intrigante: ¿quién fue el campeón más joven? Tres atletas se disputan ese mérito, aunque uno de ellos lo logró con apenas 18 años.

¿Quién ostenta el título de ganador más joven de Exatlón México?

El récord del campeón más joven lo tiene Ernesto Cázares, quien triunfó en la primera temporada (Famosos vs. Contendientes, 2017–2018) con tan solo 18 años. Su victoria frente a Macky González lo convirtió en un referente de habilidad y determinación desde el inicio del formato.

¿Quiénes son los otros campeones más jóvenes de Exatlón México?

El segundo atleta más joven en coronarse fue Andrés Fierro, quien logró el título en la sexta temporada a los 22 años. Representando al equipo azul, Fierro mostró una evolución notable durante la competencia, destacando por su explosividad, velocidad y constancia, lo que le permitió superar a contendientes de gran trayectoria.

Le sigue de cerca Aristeo Cázares, campeón de la segunda temporada (2018–2019) con 23 años, junto a Mati Álvarez, quien ganó la tercera temporada (2019–2020) cuando tenía 23 años, en lo que sería uno de sus cuatro triunfos que la convierten en la reina del programa.

¿Quién es Ernesto Cázares, el ganador más joven en Exatlón México?

Ernesto Cázares es un atleta mexicano de parkour, ganó gran popularidad por su participación en la primera temporada de Exatlón México. Su habilidad para moverse ágilmente en los circuitos y su constante buen rendimiento lo llevaron a la victoria, para convertirse en el primer campeón del programa a una edad notablemente temprana.

Aunque había participado en otras temporadas, no había logrado replicar el éxito de esa ocasión, hasta la reciente edición de Exatlón CUP, donde ganó la copa con el equipo mexicano.

¿Quién es el ganador de mayor edad?

Aunque la juventud ha sido clave en muchos triunfos, la experiencia también tiene su lugar. Mario Osuna, con 36 años, es el campeón más longevo en la historia de Exatlón México. El exfutbolista profesional fue el ganador de la octava temporada, donde dejó claro que la preparación y la mentalidad fuerte pueden marcar la diferencia, sin importar la edad.