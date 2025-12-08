Villa Luz y Josué sorprenden con un momento inolvidable en Exatlón México: Así fortalecen su lugar en la novena temporada
Una semana intensa dejó al equipo bajo presión, pero también regaló uno de los momentos más humanos de la temporada 9 en Exatlón México
En una semana marcada por el riesgo entre los hombres y la exigencia creciente dentro de la novena temporada de Exatlón México, Villa Luz y Josué protagonizaron uno de los momentos más significativos al mostrar la otra cara de la competencia: la cercanía y la confianza que se forman dentro del equipo.