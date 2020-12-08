¿Alguna vez te imaginaste tener en tus manos el control de los atletas en Exatlón?

Pues ahora esto es posible. A partir de AHORA y hasta el jueves 10 de Diciembre podrás votar en la App de TV Azteca En Vivo por él o la atleta que quieras que regrese a las tierras y playas más conocidas del mundo.

Si, leíste bien, en tus manos está el poder regresar a un hombre y una mujer de Héroes y Titanes a retomar su sueño de ganar el reality deportivo más demandante de la televisión mexicana.

¿Qué atletas podrían regresar?

En el equipo de Titanes podrás votar en la rama VARONIL por los atletas: Adrián Medrado o Mauricio López, mientras que en la rama FEMENIL lo podrás hacer por Mariana Ugalde o Pamela Verdirame.

Con el equipo de Héroes podrás regresar, en la rama VARONIL, a Ernesto Cázares o Yusef Farah, y en la rama FEMENIL por Ceci Álvarez o Jennifer Rodríguez.

¿Cuál será la dinámica?

A partir de esta tarde y hasta el jueves 10 de diciembre podrás votar por tu atleta favorito durante todo el día a través de la APP TV Azteca En Vivo.

OJO, sólo podrás votar una vez al día.

El porcentaje de las votaciones estarán visibles para todo el público y de esta forma, todos ser testigos de la evolución de la decisión.

Las votaciones se cierran el jueves al terminar el programa y aunque los resultados ya se verán reflejados en la APP de TV Azteca En Vivo, podremos conocer a los atletas que regresarán a Exatlón el viernes 11 de diciembre en Venga la Alegría.

En Exatlón Titanes vs. Héroes, ¡TÚ DECIDES!

