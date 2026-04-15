5 diseños de uñas color mandarina que todas estarán usando en primavera 2026; te haran lucir fresca y sofisticada

Esta primavera 2026 las uñas se convierten en el accesorio estrella, que destacarán con cada look que eligas, ya que, mezcla colores, diseños y alegría y que mejor estar dentro de las tendencias 2026 usando un tono vibrante mandarina.

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La elección de este color no solo se adapta a los colores vivos de la temporada, sino también logra que tus manos luzcan con frescura y sofistificación, un tono ideal para quienes buscan destacar sin perder elegancia.

Si eres de las que quieren portar este color mandarina, aquí te dejamos 5 recomendaciones de diseños versátiles, favorecedores y adecuados, ya que se adaptan a distintos tonos de piel, además, te dejamos las mejores ideas que van desde minimalistas hasta los más atrevidos.

Lo mejor de utilizar este color es que aporta luz a las manos y se adapta a cualquier ocasión, recuerda que este color también refleja la esencia de la primavera.



Francesa mandarina con base nude:

Un diseño clásico que aporta elegancia es la manicura francesa, sin embargo, para esta temporada se reinventa al darle color, en esta ocasión las puntas van de color mandarina y la base de la uña se recomienda ir natural, beige o nude. Con est diseño lograras proyectar un look chic y perfecto para cada ocasión.

|Pinterest Diseño abstracto con ondas:

Otro diseño que aportará diversión es el de plasmar líneas onduladas en color mandarina, la base de la uña puede ser beige o crema, aquí tiene la oportunidad de jugar con tu imaginación y plasmarlas en los diseños, este diseño es para quienes buscan algo modernos sin exagerarlo y sin ser demasiado llamativo.

|Pinterest Floral en tonos mandarina:

Para este diseño se recomienda buscar pequeñas estampas de flores en color mandarina, pueden variar los tonos. Antes de pegar los diseños opta por pintar las uñas en tonos beige para que se cree un fondo, después pega las flores y sellalas con barniz transparente o puede encapsular. Este estilo es romántico, femenino y delicado.

|Pinterest Uñas half & half:

Par este diseño divide la una en dos, de un lado puedes pintar de color beige o nude y del otro lado usa el mandarina, si no quieres que se vea tan marcado el cambio puedes probar con dos tonos color mandarina, que uno sea más intenso que el otro. Este diseño es tendencia por su estilo limpio y moderno.

|pinterest Mandarina glossy con detalles nude:

Un diseño super sencillo es utilizar el barniz en tono mandarina en todas las uñas, después sella con un encapsulado o barniz, este diseño no pasará desapercibido.

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