Los signos del zodiaco que tendrán doble suerte y dinero extra en próximos días, predice Mhoni Vidente

En la actualidad muchas personas están adoptando una forma de creencia en los rituales o procedimientos esotéricos para manifestar abundancia, paz, salud y diversos temas. Por ello, una de las personalidades más populares del medio indicó que estos tiempos tienen una energía que favorecería la suerte y abundancia del ámbito monetario. Esto dijo Mhoni Vidente para estos días de mitad del mes de abril de 2026.

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¿Qué dijo Mhoni Vidente acerca de los signos que tendrán suerte en los próximos días?

La vidente tiene una de las variedades de rituales más conocidas en el medio, que en esta ocasión se resume en uno bastante básico, pero que puede complementarse de buena manera con limpias energéticas o acudiendo a otras tantas de las opciones para atraer abundancia o dinero. Pon atención y consigue los elementos para aprovechar la energía favorable para estos signos del zodiaco.

Enciende una veladora amarilla, el cual es el color relacionado con el dinero.

Allí coloca un perfume personal para activar la energía.

Lleva un billete de dólar como amuleto, el cual debe ser previamente perfumado.

Repite afirmaciones como “dinero, ven a mí”.

Como se comentó, Mhoni Vidente recomienda la utilización de agua bendita o lociones de corte esotérico para cortar y alejar energías negativas que te lleguen de otras personas cercanas a ti.

¿Qué signos recibirán suerte y abundancia, según Mhoni Vidente?

Dado que fechas de principios de abril se toman como cabalísticas, se indica que estos días atraerán lo conocido como doble suerte rápida para ciertos signos del zodiaco, cada uno con sus diversas particularidades.