Así puedes eliminar las chinches de tu cama

Las chinches son insectos muy molestos ya que ocasionan picaduras y son difíciles de erradicar. En este sentido es que tienes que tener en cuenta algunos trucos caseros para eliminar esta plaga que se alimenta de la sangre de humanos y animales.

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Es por esto que tienes que tener en cuenta que hay olores que repelen a los insectos como lo son el vinagre o el bicarbonato, que te ayudarán a eliminar a las chinches de tu cama.

¿Cómo eliminar las chinches de tu cama?

Como mencionamos anteriormente los olores pueden ayudar a ahuyentar a las chinches. Así es que puedes tener en cuenta lo siguiente:

Vinagre y bicarbonato

Esta combinación es muy utilizada ya que actúa como insecticida. Para hacerlo tienes que mezclar una cucharadita de bicarbonato en un vaso o recipiente con vinagre, para luego rociar el líquido en aquellos espacios donde haya chinches.

Olor a menta

Aquí tenemos un olor desagradable para las chinches. Se recomienda usar en formato aceite ya que resulta sutil y relajante para las personas, pero sumamente molesto para estos bichos. Lo que tienes que hacer es colocar algunas gotas sobre el colchón o la ropa de cama.

Sal

Otro truco que puedes tener en cuenta es el uso de la sal que si bien no las mata por completo, pues ayuda a ahuyentarlas e impide su rápida reproducción. En este casi lo que tienes que hacer es esparcir sobre las esquinas, grietas, marcos y patas de los muebles, así como detrás de la cabecera o debajo del colchón.

Pesticidas para chinches dañan a algunas personas

Alcohol

Este es un veneno para las chinches. En este caso tienes que esparcirlo sobre la superficie afectada y, automáticamente, su olor provocará que las chinches se asfixien en cuestión de minutos.

Lavanda

El último de los trucos consta de usar la lavanda que es una planta insoportable para las chinches. El aroma de la lavanda contiene químicos que son tóxicos. La aplicación es de 20 a 30 gotas mediante un rociador con un poco de agua.