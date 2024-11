Danna revela en exclusiva la experiencia que la llevó a pensar en quitarse la vida

La artista mexicana, conocida por su exitosa carrera en la música y la actuación, ha sorprendido a sus fans al revelar detalles íntimos sobre su salud mental en el documental “Tenemos que hablar”. En una entrevista exclusiva para Ventaneando , Danna compartió cómo la fama y el éxito la llevaron a un punto de crisis, donde la depresión y los pensamientos de hacerse daño, se convirtieron en sus peores enemigos.

“Me convertí en una persona que no me reconocía en el espejo”

La intérprete de “Oye Pablo” confesó que, a pesar de su imagen pública, se sentía perdida y desconectada de sí misma: “Viví tan en automático casi toda mi carrera que frenar para mirar alrededor y más que decir en dónde estoy, empecé a mirar hacia adentro, todo lo que me pasaba, empecé, me convertí en una persona que no me reconocía en el espejo, era muy oscura, mis pensamientos no eran lindos”, expresó Danna.

La cantante reveló que incluso llegó a considerar quitarse la vida: “Sí, sí. Yo creo que el pensar más bien en qué haría, por supuesto pensar en mi familia, pensar en mi novio, en mis perritas, en pensar en los fans, en todo lo que he entregado mi vida, fue como cuando tuve ese primer momento, ese primer pensamiento. Fue cuando sonó la alarma dentro de mí".

Te puede interesar: Geraldine Bazán habla sobre la relación de Giovanni Medina e Irina Baeva

¿Cuál es la importancia de hablar de salud mental para Danna?

A través de la música y la escritura, Danna reveló que encontró una forma de expresar sus emociones más profundas y comenzar su proceso de sanación. “Empecé a escribir de nuevo y fue donde empecé a encontrarme. Otra vez replantear un poco el propósito del por qué estoy haciendo esto”, afirmó. Incluso, la artista también destacó la importancia de hablar abiertamente sobre la salud mental.

Y creo que abrirte en este tema causa ruido. Y no hablamos tanto de la salud mental. Y para mí era importante, a mi manera, transcribirlo de una manera artística en un poema dentro del documental.

¿Cuál es el futuro para Danna?

Gracias al apoyo de sus seres queridos, como su actual novio, Álex Hoyer, así como a su propia determinación, reveló que logró superar esta etapa difícil y encontrar la felicidad. “Se ha convertido en algo tan importante en mi vida que para mí era muy necesario de entender que había encontrado a mi compañero de vida. (...) Es alguien que llegó primero a darme cuenta que para poder amar a alguien más necesitaba amarme a mí primero. Y pude sanar”, expresó.

Te puede interesar: Eugenio Derbez viajó a México para estar en el concierto de Vadhir