Exhiben de esta manera a Ángela Aguilar tras decir que es argentina.

Ángela Aguilar cayó de la gracia de muchos de sus fans mexicanos después de que se subiera al tren del campeonato de Argentina en la pasada Copa del Mundo y publicara en su cuenta de Instagram que es 25% argentina.

¿Qué dijo Ángela Aguilar sobre el campeonato de la Scaloneta? La intérprete de “La llorona” cerró el 2022 envuelta en polémica gracias a una polémica publicación en su cuenta de Instagram: “No te puedo explicar, porque no vas a entender. Corazón 25% Argentina, 100% orgullosa, todos somos más celestes que el cielo”.

Cabe mencionar que la cantante no nació en México sino en Los Ángeles, California, el 8 de octubre de 2003; sin embargo, siempre había mostrado su orgullo por sus raíces mexicanas, así como su amor por esta nación, por lo que su publicación desconcertó a todos sus fans mexicanos.

¿Cómo le ha afectado este comentario a Ángela Aguilar?

Su publicación causó un gran revuelo en redes sociales, por lo que diversos internautas aseguraron que solo quería llamar la atención. Los ataques fueron tales que Pepe Aguilar, su padre, tuvo que salir en su defensa y aseguró que su hija sí tenía raíces argentinas.

Hasta el momento la cantante no ha salido a aclarar su publicación; no obstante, esto ya tuvo repercusiones en su carrera pues en TikTok comenzaron a circular videos de una presentación que la famosa cantante dio en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde al parecer no llenó.

El encargado de subir el video fue el usuario David Samayoa, quien mostró algunos fragmentos de la presentación de Ángela Aguilar en Chiapas. En el clip se alcanzan a ver varios lugares vacíos, lo que demuestra que la cantante no logró llenar, algo que jamás le había pasado en su corta pero exitosa carrera musical.

¿Por qué no llenó?

Se desconoce si esto es un declive en su carrera o fue porque este concierto tuvo poca audiencia. Lo único cierto es, que esta es la primera vez que Ángela Aguilar no llena un palenque desde que inició su carrera.

¿Ángela Aguilar plagió Rolling in the Deep de Adele?

En TikTok comenzó acircular un video comparativo entre “Qué agonía”, tema de Ángela Aguilar y Yuridia, con “Rolling in the deep” de Adele. Internautas aseguran que los coros de ambas canciones son prácticamente idénticos en términos musicales, aunque hasta el momento la hija de Pepe Aguilar no se ha pronunciado al respecto.