Exhiben a hombre en el Metro con presunto caso de viruela del mono.

Hace una semana le Organización Mundial de la Salud (OMS) decretó la emergencia internacional después de que se hayan declarado ya 16 mil casos de viruela del mono (cinco de ellos mortales) en 78 países, en su mayoría de Europa.

La decisión fue anunciada por Tedros Adhanom Ghebreyesus: “Tenemos un brote que se ha propagado rápidamente por todo el mundo a través de nuevos modos de transmisión, sobre los cuales entendemos muy poco y que cumple con los criterios”.

En los últimos días un hombre presuntamente contagiado con la viruela del mono (viruela sísmica) fue exhibido en el metro de Madrid, España. A través de Twitter, Arturo M. Henriques, quien se identificó como médico cirujano, contó que el pasado 15 de julio viajaba en el metro, en Legazpi, cuando se subió un pasajero con lesiones en todo el cuerpo.

Al verlo, se acercó y le preguntó si se encontraba contagiado de la viruela sísmica, enfermedad que ha puesto en jaque a España, convirtiéndolo en el más afectado, con 3 mil 738 casos, según el último recuento de la OMS, y 4 mil 298, de acuerdo con el Ministerio Español de Sanidad.

El hombre que dijo ser médico cirujano contó que el hombre le respondió que, en efecto, tenía viruela del mono, pero que su doctora le recomendó que no “tenía que quedarme en casa. Sólo que usara mascarilla”.

No obstante, Henriques le respondió que él es médico y que quizá no había entendido las indicaciones de su doctora ya que las “lesiones que tiene en todo el cuerpo son las que más contagian”; sin embargo, el hombre le respondió: “No me toques los co…”.

Posteriormente, el doctor se dirigió a la mujer que se encontraba a un costado del sujeto con viruela del mono y le preguntó si no le preocupaba contagiarse. “Cómo me voy a enfermar si no soy gay. Una del gobierno dijo que eran los gays los que se tiene que cuidar”, respondió la mujer.

Por último, Arturo M. Henriques lamentó la ignorancia de la gente en torno a esta enfermedad y horas más tarde eliminó su publicación de su cuenta de Twitter.

¿Qué dice la OMS? La OMS ha señalado que 98% de los casos actuales se han registrados en hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres; sin embargo, no es una enfermedad de gays, pero sí deben tener mayores cuidados y tomar sus precauciones.

¿Qué es la viruela del mono?

De acuerdo con la ONU, es una enfermedad zoonótica, lo que quiere decir que se transmite de animales a humanos. También se puede propagar de persona a persona. Se llama así porque se detectó en varios simios de un laboratorio en 1958; sin embargo, la mayoría de los animales susceptibles de contraer la enfermedad y después contagiarla a demás personas son los roedores.

La viruela del mono se encuentra principalmente en selvas tropicales de África Central y Occidental, donde viven los animales que pueden ser portadores del virus.

Síntomas

Los síntomas incluyen fiebre, dolor de cabeza intenso, dolores musculares, dolor de espalda, poca energía, ganglios linfáticos inflamados, erupciones o lesiones en la piel.