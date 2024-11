Expertos revelaron cuál es la edad exacta que empieza la vejez y qué cambios sufren las personas

A lo largo del tiempo, la percepción sobre la vejez ha cambiado enormemente. Hoy en día, hablar de “ tercera edad ” implica considerar aspectos culturales, sociales y económicos que influyen en cómo envejecemos. Sin embargo, científicos han tratado de entender a qué edad inicia esta etapa de la vida y qué cambios conlleva. Resulta que, aunque hay un consenso en ciertos aspectos, la edad de entrada a ser “viejito” puede variar.

¿A qué edad inicia la vejez?

Según Buck Institute for Research on Aging en California, la transición hacia la vejez no ocurre a una edad específica, sino que depende de múltiples factores individuales. De manera general, se considera que la tercera edad comienza alrededor de los 65 años y se extiende hasta los 80. No obstante, hay quienes desafían este límite y viven con una vitalidad notable más allá de los 70 u 80 años. Este fenómeno, conocido como “superaging”, muestra cómo algunas personas mantienen su salud física y mental durante más tiempo, sorprendiendo incluso a los investigadores.

Te puede interesar: ¿Cuál es el suplemento que recomienda la ciencia para personas agresivas?

El hijo de María y su nuera se instalaron en su casa sin avisar [VIDEO] Ricardo, hijo de María, llevó a su novia Rosalinda, sin consultarle, a vivir a su casa; Ricardo y Rosalinda quieren hacer una vida juntos en casa de María.

¿Qué cambios sufren las personas durante el inicio de la vejez?

Aunque el inicio de la vejez no es igual para todos, hay ciertos cambios que la Organización Mundial de la Salud identifica como característicos de esta etapa. En primer lugar, es común experimentar pérdidas de audición y visión, como cataratas y errores de refracción. También pueden aparecer dolores crónicos en la espalda y el cuello, osteoartritis y problemas de movilidad. Además, ciertas enfermedades como la diabetes, depresión y demencia pueden volverse más frecuentes. Con el tiempo, es más común presentar varias afecciones a la vez, un fenómeno conocido como comorbilidad.

Te puede interesar: El ejercicio es capaz de disminuir la parte más dañina del colesterol malo: Esto sabemos

A pesar de estos cambios, estudios recientes indican que muchas personas de tercera edad se sienten más jóvenes que generaciones anteriores a la misma edad. De acuerdo con la Universidad Humboldt de Berlín, descubrió que adultos mayores hoy en día tienden a percibirse con una mejor calidad de vida y mayor vitalidad que hace veinte años.