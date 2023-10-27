Explora la Tradición del Día de Muertos con Grupo Anderson's

Grupo Anderson’s, la reconocida cadena de restaurantes, se complace en presentar su esperada campaña anual, "Oda a la Muerte", en honor al vibrante y significativo Día de Muertos en México. Desde el 15 de octubre hasta el 3 de noviembre, los distinguidos restaurantes del grupo, incluyendo Nicoletta, Porfirio’s, Harry’s, Ilios, CAO, Carlos’n Charlie’s, La Vicenta, Fred’s y Erizo, te invitan a disfrutar de una experiencia culinaria verdaderamente única y conmovedora.

Este año, talentosos mixólogos han creado dos cautivadores cócteles inspirados en la rica tradición del Día de Muertos, meticulosamente diseñados para deleitar incluso a los paladares más exigentes:

Mictlán: Descubre la magia de Mictlán, una maestría de J.W. Gold Label, licor de cacao y suave horchata de almendra, servida en un vaso corto con hielo gourmet. Esta creación excepcional no es solo una bebida; es una experiencia sensorial que complementa a la perfección los platillos tradicionales de temporada. La presentación artística, con una delicada ralladura de Chocolate Abuelita, añade un toque distintivo, creando una experiencia visual tan cautivadora como el sabor mismo.

Xibalbá: Xibalbá ofrece una mezcla perfecta de Don Julio 70, jarabe de especias y un vibrante mix de cempasúchil, creando un cóctel audaz, vibrante y refrescante. Esta opción es el compañero ideal para aquellos platillos más picantes, equilibrando los sabores y ofreciendo una experiencia culinaria inolvidable. Cada sorbo es una celebración de los contrastes y la riqueza de los sabores tradicionales de México.

Pero estos cautivadores cócteles son solo el comienzo. Desde los aperitivos hasta los postres, los expertos chefs han creado una gama de platillos que se complementan a la perfección con los sabores y aromas de Mictlán y Xibalbá. Cada bocado es un viaje culinario, una exploración de las tradiciones y los sabores auténticos de México.

"Oda a la Muerte" no es solo una celebración culinaria, es un homenaje respetuoso a las raíces culturales de México. Grupo Anderson’s se enorgullece de ofrecer una experiencia que no sólo deleitará tu paladar, sino que también te sumergirá en la rica tradición del Día de Muertos. Acompáñalos en este viaje gastronómico y déjate llevar por la magia de esta celebración ancestral.

¡No dejes pasar esta oportunidad única! Haz tu reserva para vivir una experiencia inolvidable en el Día de Muertos. Sé parte de la celebración que solo Grupo Anderson’s puede ofrecer y sumérgete en un festín de sabores y tradiciones.