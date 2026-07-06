Estos son los usos más comunes que les puedes dar a las cáscaras de naranja en tu casa

Tal vez las cáscaras de naranja parezcan residuos poco útiles, por lo que muchos optan por desecharlos al instante, pero no es así ya que podemos aprovechar ese elemento de diversas maneras en casa, trucos que suelen ser poco conocidos.

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Para que puedas utilizar esos residuos te diremos los usos más comunes que les puedes dar, así que toma nota de las recomendaciones que te vamos a dar para que lo uses en los siguientes días.

¿Cómo se puede usar la cáscara de naranja?

La realidad es que las cáscaras de naranja pueden usarse de muchas formas dentro de casa. Una de las técnicas más usadas es en la limpieza, teniendo las siguientes dos alternativas:

Aromatizante casero donde ponemos a hervir las cáscaras con una rama de canela, permitiendo que los espacios se llenen del olor. O puedes usar el líquido colado para hacer una fragancia.

Otra forma de aprovechar, es colocar en un recipiente las cáscaras con un poco de sal, para poder meterlo al refri y crear un desodorante natural para esos electrodomésticos.

Si tienes jardín o un huerto urbano, las cáscaras se pueden convertir en tu gran aliado en el cuidado de tus plantas, es uno de los usos más comunes entre los “plantlovers”. En esté caso se recomienda picar el residuo y colocarlo en tu maceta o enterrarlo, ya que su aroma lo convierte en un auténtico repelente de hormigas, caracoles o babosas.

¿Cómo se prepara la cáscara de naranja para dormir?

Además de usar las cáscaras de naranja en el cuidado de la casa y el jardín, es un elemento que fácilmente puede usarse en ciertas recetas. Por esa razón te vamos a explicar cómo aprovechar el residuo para hacer una infusión para dormir mejor:

Lava muy bien las cáscaras; con ayuda de un cuchillo, haz lo posible por retirar la piel blanca que tiene adherida. Al retirar toda esa parte blanca, agregamos una pequeña porción en una taza junto a una bolsa de té de manzanilla. Agregamos agua hirviendo, tapamos y esperamos 10 minutos para que se infusione.

Con todos los usos más comunes que te explicamos, lograrás sacarle un mejor provecho al residuo orgánico, además de favorecer la disminución de basura. No esperes más y prueba cada uno de ellos.