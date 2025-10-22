“Es una lesión y operación delicada": Aristeo Cázares rompe el silencio sobre su estado médico, esto se sabe sobre su recuperación

Este miércoles 22 de octubre, Aristeo dio sus primeras palabras tras la lesión que sufrió en Extalón México el pasado domingo durante la Eliminación, incidente que lo ha obligado a abandonar el reality deportivo en esta novena temporada, dejando un vacío muy triste.

Durante Venga la Alegría de esta mañana, el atleta detalló que efectivamente la parte afectada es la zona de los meniscos y los ligamentos, por lo que tendrá que someterse a una operación en los próximos días, por lo que será una baja en su vida deportiva de varios meses.

¿Qué se sabe sobre la lesión de Aristeo?

Tras su salida de Exatlón México, el que fuera participante del Equipo Rojo en esta edición, habló para Venga la Alegría donde dio algunos detalles de lo que es su delicada lesión.

“Estoy aquí resignado, resiliente, no tan triste la verdad. Sí me siento un poquito mal pero no tan mal al mismo tiempo, creo que fue como un desahogo(...), qué manera de meter la pata”.

Explicó que está en pláticas con el equipo médico, donde explicó que le mandaron parte de su diagnóstico, explicando que “se le fueron” los meniscos y sobre su desgarre de ligamentos cruzados, asegurando que lo van a operar pero que espera su carta de acceso al hospital.

El atleta contó que “es una lesión y operación delicada” porque él se dedica al deporte por lo que deberá llevar al pie de la letra su recuperación, de la cuál, éste espera que sea de entre 6 a 8 meses.

¿Cómo fue la lesión de Aristeo Cázares?

Durante el Duelo de Eliminación, del doningo pasado, cerca de un área de fuego, Aristeo Cázares perdió el equilibrio y resbaló, por lo que su rodilla se golpeó directamente, incidente que impidió que pudiera mantenerse dentro de Exatlón México.

“Un campeón no solo nace de la fuerza física, nace también de un espíritu indomable, nace también de un alma que se niega a quebrarse”, con estas palabras, La Máxima Autoridad despidió a el atleta del Equipo Rojo.

De primera mano se sabe que Aristeo fue atendido a la brevedad por el servicio médico y tras una primera noche en el hospital, donde se sometió a estudio médicos correspondientes, lo que reveló que no podría continuar.

“Aris querido, vaya que ha sido terrible. Yo sé que no lo has pasado bien y nosotros tampoco lo hemos pasado bien. Te conozco desde hace muchos años y has hecho cosas increíbles, pero bueno, aquí estás. Todos somos humanos y todos somos vulnerables y todos nos lastimamos, todos sangramos”, con esas palabras Rosique despedía a la leyenda del Equipo Rojo.