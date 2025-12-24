Afirman que ChinguAmiga sigue lucrando con México; este es el negocio que armó en su natal Corea

En estos momentos la opinión está dividida alrededor de la influencer coreana, sin embargo llamó la atención que recientemente compartió su nuevo emprendimiento. Ante eso, sus críticos se le fueron encima por indicar que sigue lucrando con el nombre de México, mientras que otros la apoyaron y aplaudieron su iniciativa. Y es que ChinguAmiga levantó un restaurante mexicano en su natal Corea.

¿Cómo le fue a ChinguAmiga en la apertura de su restaurante mexicano?

La influencer que reside en México emprendió uno de los proyectos más importantes de su vida, pues en una especie de carta de amor, levantó un restaurante de comida mexicana en el país asiático. En un video que compartió en su canal de YouTube, explicó la experiencia total, aunque en Instagram dejó un adelanto de lo que está viviendo el local en sus primeros días.

Las imágenes compartidas en sus redes sociales y lo que la misma creadora de contenido ha dicho, es que las personas que asistieron están encantadas con los tacos. Y es que las referencias que tienen son las de una cadena internacional que evidentemente no produce el sabor mexicano. Por ello, el chef que le ayudó a montar las sazones es un hombre mexicano que reside en Corea.

Así, la coreana más mexicana llevó hasta su país el sabor nacional, donde su menú consiste en 4 sencillos platillos: chilaquiles, tacos de chorizo, agua de jamaica y tlayudas. Con esto, se indica que la comida se terminó tras las primeras 3 horas de abrir el restaurante. Por eso, se espera que las cosas sigan así en este emprendimiento personal.

¿Qué dijeron las redes sociales sobre el emprendimiento de ChinguAmiga?

Como ocurre recurrentemente, sus fieles haters acudieron al llamado para criticar su forma de lucrar con la imagen (en este caso) de México. Sin embargo, muchos aplaudieron a la influencer, por llevar los sabores de nacionales hasta tierras muy lejanas. Y es que en la explicación de la joven, algunos de los productos se trasladaron desde Oaxaca, esto para mantener la esencia total del sabor de la cocina azteca.