Niño se salva de morir porque se bajó del auto para hacer pipí: VIDEO

La tragedia y la fortuna convergen de manera perfecta en este accidente que volvió locas las redes sociales. Y es que una anécdota chusca que una familia guardaría para reírse al llegar a su destino, se convirtió en la última escena que los padres de un par de infantes vieron de sus hijos. El niño que se ve en el video se salvó de ser aplastado por bajarse del carro para hacer pipí. He aquí las terribles imágenes de la muerte en vivo y a todo color.

¿Por qué este niño corrió con suerte al bajarse a orinar en la carretera?

Este video ya le dio la vuelta al mundo digital, pues literalmente grabó los últimos instantes de un padre y una madre que viajaban junto con sus dos hijos. En un cruce de un semáforo, el mayor de los infantes sintió la urgente necesidad de orinar y por ello se fue a la orilla para hacer pipí. Y nadie esperaba que dicha situación sería lo que le salvaría la vida.

En las imágenes grabadas por el teléfono de los padres se alcanza a escuchar cómo bromeaban con el niño, diciéndole que se apurara o que lo dejarían. Sin embargo, cuando esos momentos transcurrían, un tráiler embistió el vehículo, situación que se materializa en el audiovisual con el corte abrupto de claridad en la imagen.

Justamente una cámara de seguridad de la carretera grabó el momento en el que el niño que se presume con el nombre de Julio, se baja y posteriormente el carro es prensado entre dos grandes estructuras. Según los reportes, los padres murieron en el instante y el hermano menor de Julio fue rescatado entre los escombros de hojalata en el que quedó el carro de la familia.

¿Qué pasará con el niño y su hermano que se salvaron del accidente?

Aunque no hay información de todo el proceso que vivirán los dos niños, las autoridades ya están trabajando en sus casos, pues se encargaron de ellos de inmediato. Les ofrecieron apoyo psicológico para enfrentar el trauma de un momento tan hostil que casi les cuesta la vida... además de ser el inicio de una futuro sin sus padres.